Б'янка Андреєску здолала Серену Вільямс у фіналі US Open

Американська тенісистка Серена Вільямс у фіналі US Open поступилася Б'янці Андреєску в двох сетах. Для 19-річної канадки ця перемога стала першою на турнірах "Великого шолома".

Зустріч тривала 1 годину та 41 хвилину й завершилася на користь 15-ї ракетки світу з результатом 6:3, 7:5.

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До фіналу Серена програла всього три гейми на своїй подачі в шести матчах, у фіналі – цілих шість.

На початку року Андрееску займала 152-у позицію в світовому рейтингу, з понеділка вона увійде в топ-5, а також буде четвертою в Чемпіонській гонці, за результатами якої буде визначено вісім кращих тенісисток сезону, який зіграють на Підсумковому турнірі в Шеньчжені.