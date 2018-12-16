Чарівна Світоліна попозувала з круасаном в Парижі: фото

Сьома ракетка світу Еліна Світоліна опублікувала фото з Парижа, де вона в елегантній чорній сукні, немов за канонами Коко Шанель.

Ймовірно, українка продовжує проводити час разом зі своїм французьким бойфрендом-тенісистом Гаелем Монфісом.

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Нещодавно 24 канал писав, що перша ракетка України Еліна Світоліна, а також третя ракетка нашої країни Даяна Ястремська, відмовилися виступати за збірну України в матчах Кубка Федерації в польській Зеленій Гурі. Причиною відмови стали фінансові умови, які висунув агент тенісисток Стефан Гуров.

Згодом Еліна Світоліна у своєму Facebook-аккаунті опублікувала звернення, в якому написала про травму, як головну причину відмови грати за збірну України.

Також Світоліна відповіла Федерації тенісу, яка звинуватила тенісистку в тому, що та не хоче виступати за збірну України через начебто низькі фінансові умови. Еліна заявила, що фінансові питання не були ключовим моментом в питанні її виступу за збірну.

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