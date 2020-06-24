"Челсі" зіграє з "Манчестер Сіті" в центральному матчі 31 туру АПЛ. Букмекери визначили фаворита цього протистояння.

Челсі – Манчестер Сіті: прогноз

У минулому турі АПЛ "Челсі" зіграв на виїзді із "Астон Віллою". Після першого тайму гості мінімально поступались у матчі. У другій частині зустрічі команда почала виглядати впевненіше, що дало свої плоди. Голи Пулишича та Жиру допомогли "Челсі" вирвати перемогу у цьому матчі.

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"Манчестер Сіті" Зінченка вдома розгромив "Бернлі" – 5:0. Дублі Фодена та Мареза, а також результативний удар Сілви приніс перемогу команді Хосепа Гвардіоли.

Зараз "МанСіті" розташовується на другій сходинці таблиці, випереджаючи "Лестер" на вісім пунктів. Дістатись до першого місця буде нереально, тому команді Зінченка потрібно зберегти друге місце. Їх найближчий конкурент "Лестер" вчора вже зіграв свій поєдинок, який завершився сухою нічиєю – 0:0.

"Челсі" ж посідає четверте місце, відстаючи від бронзових нагород на чотири очки. У спину лондонцям дихає МЮ, яке відстає на п'ять набраних пунктів. Тому командам потрібна перемога. На любителів футболу чекає цікаве протистояння.

Челсі – Манчестер Сіті: що прогнозують букмекери

Букмекери Parimatch фаворитом цього поєдинку вважають команду Гвардіоли. Так, на перемогу "Челсі" можна зробити ставку з коефіцієнтом 4,30, а на успіх "МанСіті" – 1,80. Нічийний результат оцінюють в 4,00.

Спеціалісти не виключають, що нічия може стати підсумковим результатом зустрічі. Тому прогнозують, що рахунок матчу буде 1:1, такий результат вони оцінили у 7,80. На те, що лондонці відзначаться у матчі – 1,41, а клубу Зінченка вдасться засмутити голкіпера господарів – 1,15.

На показник, що "Манчестер Сіті" переможе та "Тотал матчу більше 2,5" можна поставити з коефіцієнтом 2,60. На аналогічну ставку "Тотал менше 2,5" букмекери виставили показник 5,10.

Букмекери вважають, що у матчі може бути забито 2-3 м'ячі, тому "Тотал матчу 2-3 голи" оцінили коефіцієнтом 2,10.

Фахівці схиляються до того, що у першому таймі вболівальники зможуть побачити гол у виконанні Жезуса. На такий показник можна зробити ставку із коефіцієнтом – 4,30. У другому ж таймі може відзначити Стерлінг – 4,10.