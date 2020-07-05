4 липня "Челсі" зустрічався з"Вотфордом" у матчі 33 туру АПЛ. Команда Лемпарда не залишила і сліду від гостей у матчі.

Челсі – Вотфорд 3:0

Голи: Жиру, 28, Вілліан, 43 (п), Барклі, 90+2

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"Челсі" одразу показав на полі, хто тут фаворит зустрічі. Декілька небезпечних моментів не увінчались голом у воротах суперника.

Але на 28-й хвилині Барклі був на хорошій позиції для удару, але побачив одноклубник та віддав на нього передачу. Жиру отримав та пробив у нижній кут воріт – 1:0.

Наприкінці першого тайму Капу зіграв дуже грубо біля власних воріт – арбітр призначив пенальті.

М'яч до рук взяв Вілліан та не залишив шансів Фостеру – 2:0.

У другому таймі чудову нагоду ще збільшити рахунок мав Жиру. Француз пробив за меж штрафного майданчика – голкіпер став справжнім рятівником команди.

Лондонці повністю контролювали хід зустрічі.

Небезпечний момент був у Велбека. Англієць отримав м'яч на хід у штрафному суперників, не підіймаючи голову, він пробив у праву частину воріт – Кепа витягнув м'яч.

На 81-й хвилині Пулішіч впав у штрафному майданчику після боротьби із захисником гостей.

Футболіст команди Лемпарда просили суддю призначити пенальті. Арбітр спершу розвів руками, а через декілька секунд все-таки вирішив переглянути повтор. Після перегляду ВАР, Кевін Френд вирішив, що Пулішіч сам падав у штрафному.

Здавалось, що матч так і закінчиться, але Барклі вважав інакше. На 90+2 хвилині Англієць довів рахунок до розгромного – 3:0.

Підсумковий рахунок зустрічі – 3:0.

Огляд поєдинку Челсі – Вотфорд

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