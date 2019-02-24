Челсі – Манчестер Сіті: прогноз букмекерів на фінал Кубка Футбольної ліги

За головний трофей Кубка футбольної ліги змагатимуться "Челсі" та "Манчестер Сіті". Саме останні є чинними володарями трофею й спробують його захистити.

Команда Мауріціо Саррі, яка в Лізі Європи гратиме з "Динамо", зобов'язана перемагати "Манчестер Сіті". Перший сезон італійського наставника може виявитися провальним, оскільки команда не претендує на перемогу в чемпіонаті Англії та вилетіла з Кубка Англії. Відтак Саррі може завчасно піти у відставку й цей матч вирішальний для нього.

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На заваді "пенсіонерам" буде грізний "Манчестер Сіті" Пепа Гвардіоли. Нещодавно команди зустрічалися в рамках чемпіонату Англії. Гра завершилася принизливою поразкою лондонців 6:0. Швидше за все, "аристократи" спробують реваншуватися за ганебне фіаско й фінал – чудова можливість. Та явним фаворитом, хоч і на папері, все одно є клуб з Манчестера.

Прогноз від Pari Match

На те, що "Манчестер Сіті" вдруге поспіль завоює трофей Pari Match дає коефіцієнт 1,59. А ось на перемогу лондонців коефіцієнт аж 5,60. На те, що основний час матчу завершиться нічиєю – 4,40.

Прогноз від Фаворит Спорт

Також вірять в успіх підопічних Гвардіоли й букмекери Фаворит Спорт. Вони оцінили перемогу "городян" коефіцієнтом 1,56. На перемогу "Челсі" букмекери дають коефіцієнт 5,75. Нічия – 4,45.

Прогноз від William Hill

William Hill дає на перемогу "Манчестер Сіті" скромний коефіцієнт 1,52. На перемогу лондонців – 5,80. Те, що 90 хвилин матчу завершиться нічиєю – 4,33.

Поєдинок "Челсі" – "Манчестер Сіті" відбудеться 24 лютого на стадіон "Вемблі". Початок матчу, о 18:30. Обслуговуватиме його буде Джонатан Мосс. Огляд матчу та відео голів – на Спорт24.

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