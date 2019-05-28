Челсі – Арсенал: прогноз букмекерів на фінал Ліги Європи

У фіналі Ліги Європи зіграють дві англійські команди – "Челсі" та "Тоттенхем". Обидві представляють Лондон. Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу у Баку 29 травня.

Прогноз на матч Челсі – Арсенал

"Челсі" лише вдруге бере участь в Лізі Європи і вдруге зіграє у фіналі. У сезоні 2012/13 лондонці стали переможцями турніру. В амстердамському фіналі вони виграли у "Бенфіки" 2:1 завдяки голу Браніслава Івановича на останніх хвилинах. "Арсенал" раніше не грав у фіналі Ліги Європи, але виходив у фінал Кубка УЄФА сезону 1999/00 в Копенгагені. Там "каноніри" поступилися 1:4 по пенальті "Галатасараю" після нульової нічиєї в ігровий час.

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За підсумками чемпіонату Англії "Челсі" набрав 72 очки, зайняв 3 місце і пробився в Лігу чемпіонів. В активі "Арсеналу" 70 очок і 5 місце в турнірній таблиці. По ходу першості суперники обмінялися перемогами: "Челсі" вдома обіграв "Арсенал" – 3:2, а на виїзді поступився – 0:2.

Прогноз William Hill

Експерти з William Hill бачать невеликим фаворитом цього матчу "Челсі". Коефіцієнт на їх перемогу в основний час – 2,35. На те, що "Арсенал" зуміє виграти – коефіцієнт 3,10. Нічия у матчі – 3,30.

Коефіцієнт на те, що "Челсі" переможе в цьому матчі не зважаючи на те, буде це основний час, або ж серія пенальті – 1,67. На аналогічну перемогу "Арсеналу" коефіцієнт 2,10.

При цьому букмекери вважають, що у матчі буде забито 2-3 голи. Для прикладу, коефіцієнт на ставку "тотал матчу більше 2,5" – 1,91, у той час як на "тотал матчу менше 2,5" приймають з коефіцієнтом 1,80.

Прогноз PariMatch

Схожа ситуація щодо коефіцієнтів на матч і в PariMatch. Тут на перемогу "Челсі" приймають з коефіцієнтом 2,41. Перемога "Арсеналу – 3,05. Нічия у матчі оцінена в 3,40.

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Коефіцієнт на те, що "Челсі" вдруге виграє Лігу Європи – 1,73. Тріумф "Арсеналу" у фіналі Ліги Європи оцінений в 2,12

Ставка на те, що обидві команди заб'ють у цьому матчі – 1,70. На те, що такого не буде – 2,15.

Прогноз Фаворит Спорт

Букмекери з "Фаворит Спорт" дають найвищий коефіцієнт на перемогу "Челсі" – 2,44. На "Арсенал" ж коефіцієнт явно відрізняється від попередніх букмекерських контор – 2,93. Нічия – 3,45.

Щодо авторів голів, то найбільше шансів забити мають Еден Азар з "Челсі" та П'єр-Емерік Обамеянг з "Арсеналу" – 2,40 та 2,50 відповідно. Також Олів'є Жиру та Александр Ляказетт можуть відзначитися у цьому матчі – коефіцієнт 2,95 на їх звитягу.

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Фінал Ліги Європи між "Арсеналом" і "Челсі" відбудеться в Баку, 29 травня, а старт зустрічі відбудеться о 22:00 за київським часом. Відео голів та огляд матчу – читайте на сайті Спорт 24.

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