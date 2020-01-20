Челсі – Арсенал: прогноз букмекерів на топ-матч АПЛ

У вівторок, 21 січня, "Челсі" прийматиме "Арсенал" в 24 турі англійської Прем'єр-ліги. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цьому матчі.

Челсі – Арсенал. Прогноз букмекерів

"Челсі" підійшов до лондонського дербі після прикрої поразки в матчі з "Ньюкаслом". Підопічні Френка Лемпарда пропустили в компенсований час – 0:1. Ця поразка стала для "синіх" першою в п'яти матчах. У двох попередніх іграх "Челсі" здобув сухі перемоги.

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"Арсенал" в попередньому турі АПЛ також втратив очки. Підопічні Мікеля Артети вдома не змогли обіграти "Шеффілд Юнайтед", пропустивши на 83-й хвилині – 1:1. Ця нічия стала для "канонірів" другою поспіль. Перед цим також з рахунком 1: 1 "Арсенал" зіграв внічию з "Крістал Пелас".

На перемогу "Челсі" букмекери дають коефіцієнт 1,79, на нічийний результат – 3,94, а на перемогу "Арсеналу" – 4,78.

Прогноз PariMatch

У них коефіцієнт на перемогу "Челсі" отримав показник 1,77. Натомість перемога "Арсеналу" оцінена в 4,5. Нічия у матчі – 4.

При цьому експерти очікують чималої кількості голів. Так, ставка на "тотал матчу більше 2,75" – лише 1,82. На противагу цьому "тотал матчу менше 3,25" – 2,05.

Прогноз Marathon bet

Перемога "Челсі" у цих букмекерів оцінена в 1,77. Перемога "Арсеналу" – 4,85. Нічия – 3,94.

Щодо кількості голів, то "тотал матчу більше 3" має коефіцієнт 2,05, а "тотал матчу менше 3" – 1,77. При цьому ставка на те, що обидві команди заб'ють – 1,63. Що цього не станеться – 2,28.

Матч "Челсі" –"Арсенал" відбудеться у вівторок, 21 січня. Початок о 22:15. Онлайн-трансляція на сайті Спорт24.