"Челсі" переміг "Айнтрахт" у серії пенальті і зіграє у фіналі Ліги Європи: відео

Лондонський "Челсі" зумів пробитися до фіналу Ліги Європи. Англійський клуб у серії пенальті вибив німецький "Айнтрахт".

Челсі – Айнтрахт 1:1 (4:3 по пенальті)

Голи: Лотфус-Чик, 28 – Йовіч, 49

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У першій грі команди розписали результативну нічию 1:1. У Франкфурті вболівальники гнали свою команду вперед, яка здобула досить непоганий результат проти іменитого суперника. У Лондоні фанати знову гаряче зустріли команди. Уболівальники "Челсі" розгорнули великий банер Едену Азару, а німці заповнили всі сектори, які їм були виділені.

Виїзний гол теоретично дозволяв "Челсі" грати більш розкуто, оскільки саме франкфуртцям потрібно було забивати. Уже на четвертій хвилині свій момент мав Йовіч, однак постріл після кутового голом не завершився. "Аристократи" на деякий час перехопили ініціативу, зокрема, намагався штурмувати оборонні редути гостей Азар, але марно. Перший справді гострий момент на 14 хвилині мали "орли". Да Коста потужно пробив злету, однак Кепа витягнув складний удар з "дев'ятки".

Першу хорошу атаку "сині" провели на 22 хвилині. Едер зробив гарний прохід і віддав на Емерсона. Оборонець своїм прострілом знайшов Жиру, але француз з гострого кута влучив у Траппа. За дві хвилини господарі мали ще один шанс. Луїз пробив головою після штрафного, проте Хасеба вибив м'яч з лінії воріт. Гол витав у повітрі й на 28 хвилині "аристократи" відкрили рахунок у грі. Оборонці "Айнтрахта" забули у своєму штрафному про Лофтуса-Чика. Британець спокійно покотив м'яч у кут воріт – 1:0.

Челсі – Айнтрахт – відео кращих моментів першого тайму

Відразу по перерві "Айнтрахт" претендував на пенальті, але арбітр не наважився призначити одинадцятиметровий. Однак уже за мить "Айнтрахт" забив з гри. Йовіч скинув на Гачиновіча, а той тонко віддав на форварда знову. Йовіч, увірвавшись у штрафний, переграв Кепу та зрівняв рахунок. У наступній атаці забивати мало "Челсі". Зокрема, ударом з носка пробив Жиру, але м'яч пролетів повз ворота.

На 59 хвилині "Айнтрахт" мав два хороші шанси вийти вперед. Спершу Гачиновіч завдав соковитого удару, однак Кепа парирував удар. За мить свою гармату розряджав Костіч, але невлучно. На 78 хвилині здалеку пробив Дзаппакоста, який замінив травмованого Крістенсена. Трапп невпевнено відбив м'яч, але нікого з "аристократів" на добиванні не було. На 87 хвилині дальній удар завдав Жиру, але й тут Кевін Трапп був на висоті. В основний час команди більше не забивали, відтак на футболістів чекав овертайм.

Челсі – Айнтрахт – відео кращих моментів другого тайму

На 97 хвилині футболісти вибігли в контратаку чотири проти двох. Однак "аристократи" забарилися й не зуміли скористатися своїм шансом. Стовідсотковий шанс не змогли реалізувати "орли". На сотій хвилині Халлер, який відновився від травми, переправив м'яч у кут воріт "Челсі", але Луїз у стрибку врятував команду. На 105 хвилині Халлер знову пробивав у кут головою, але цього разу "синіх" врятував Дзаппакоста.

На 110 хвилині ледь не забив Емерсон. Захисник прорвався лівим флангом і пробив у нижній кут, але Трапп відбив м'яч. На 115 хвилині Трапп вимушений був рятувати "Айнтрахт" після потужного удару Дзаппакости. Після кутового на 116 хвилині "Челсі" таки забив. Аспілікуета нахабно заштовхав м'яч у ворота німців, вибивши його з рук Траппа. Але арбітр не зарахував гол. В овертаймі команди переможця не визначили й доля путівки у фінал вирішувалася у серії пенальті.

Перший пенальті не забив Аспілікуета, однак згодом в "Айнтрахта" свої удари змарнували Хінтереггер і Пасіенсія. Таким чином, "Челсі" переміг 4:3. Фінал Ліги Європи відбудеться у середу, 29-го травня, у Баку (Азербайджан). Суперником "Челсі" буде "Арсенал".

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