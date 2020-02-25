"Баварія" розгромила "Челсі" у Лізі чемпіонів: відео

"Баварія" впевнено перемогла "Челсі" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок у Лондоні завершився переконливою перемогою німецької команди з різницею у три голи.

Челсі – Баварія 0:3

Голи: Гнабрі, 51, 54, Левандовський, 76

Вилучення: Алонсо, 83 (Челсі)

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Команди мають давні рахунки. Якщо відкинути зустріч чвертьфіналу Ліги чемпіонів у 2005 році, то відразу у пам'яті виринає фінал 2012. У Мюнхені "Челсі" у драматичному матчі здолав "Баварію" та вперше виграв Лігу чемпіонів.

Через рік команди знову зустрілися, проте цього разу за Суперкубок УЄФА. Німці відплатили "синім" тією ж монетою – перемога у серії пенальті. Тепер же команди пишуть нову історію.

"Баварія" упродовж сезону змінила тренера, тепер команду очолює Хансі Флік. Разом з ним мюнхенці подолали турбулентність і повернули лідерство у чемпіонаті. Ліга чемпіонів – головне завдання "Баварії" на сезон.

"Челсі" через заборону купувати гравців, розпочав сезон з великою кількістю молодих гравців у складі. "Аристократи" демонструють нестабільний футбол, але привабливий.

Таким чином, у цьому матчі зустрічалися молодість та досвід.

Безгольовий тайм

Уже на першій хвилині "Баварія" провела гостру атаку. Альфонсо Девіс на підступах до штрафного віддав на Мюллера і Томас завдав дального удару. Воротар "Челсі" впевнено зафіксував м'яч у своїх руках.

На 9-й хвилині "аристократи" вперше відповіли. Після того, як Кабальєро виконав вільний удар, Жиру виграв верхову дуель і практично вивів Маунта віч-на-віч з Ноєром. Удар молодого гравця виявився неточним.

Через 2 хвилини "Баварія" відповіла надзвичайно гостро. Коман отримав передачу з глибини та вибіг на "побачення" з Кабальєро. Француз пробив повз ворота з хорошої позиції.

Ще через 4 хвилини Левандовський вискочив віч-на-віч з воротарем "Челсі". Поляк пробив по голкіперу гостей і заробив кутовий, після якої серйозної загрози біля воріт лондонців не було.



"Челсі" – "Баварія" / Фото: twitter.com/chelseafc

Ближче до середини тайму стало зрозуміло, що "Челсі" гратиме на контратаках та з допомогою довгих передач на Жиру. Натомість "Баварія" прагнула розірвати оборону, що їм з перемінним успіхом вдавалося.

Наприклад, на 27 хвилині Мюллер хитрою передачею вивів Левандовського на чергове рандеву з 38-річним Кабальєро. Голкіпер виграв чергову дуель.

Через дві хвилини Мюллер увімкнув режим Коутінью й пробив обвідним ударом з дальньої відстані. М'яч падав у лівий нижній від Кабальєро кут, але розминувся зі стійкою.

На 34 хвилині футболісти "Челсі" організували першу гостру атаку. Все розпочалося з невдалої передачі Ноєра, яку перехопили "сині". Атака лондонців завершилася гострим прострілом Маунта, який ніхто не замкнув на дальній стійці.

"Баварія" відповіла відразу й дуже гостро. Гнабрі чудово навісив у штрафний на Мюллер і той пробив потилицею. М'яч потрапив у поперечину, після чого Рюдігер розрядив ситуацію, вибивши м'яч.

Наприкінці тайму в "Челсі" пройшла ще одна швидка контратака. Алонсо прорвався лівим флангом, "посадив" Павара на "п'яту" точку та пробив по воротах. Ноєр парирував удар, відбивши м'яч за межі поля.

Челсі – Баварія відеоогляд першого тайму

Розгром "пенсіонерів"

На початку тайму в "Челсі" була ще одна стовідсоткова нагода. Маунт вийшов віч-на-віч з Ноєром, але не переграв голкіпера "Баварії". Після того Барклі пробив у Мануеля з близької відстані.

Але навіть, якби м'яч перетнув лінію воріт, арбітр би скасував гол. Маунт перебував у положенні поза грою. Єдиний висновок моменту – "Челсі" зрозумів, що "Баварія" не безгрішна в обороні.

Гострий момент неабияк розізлив мюнхенців. Наступна ж атака "Баварії" завершилася голом. Гнабрі вирішив розвинути атаку через Левандовського, який замість того, щоб пробити – віддав пас у центр штрафного. Там першим на м'ячі був усе той же Гнабрі і переправив м'яч у порожні ворота – 0:1.

Відео першого голу Гнабрі

На 54 хвилині справи "Челсі" стали кепські. І це не тому, що на поле вийшов воротар "синіх" Кепа. "Баварія" розвинула атаку через лівий фланг. І знову для господарів злим генієм став Гнабрі.

Серж чудово відкрився з-за спини оборонців і отримав пас на хід від Левандовського. Гнабрі більярдним ударом поцілив у нижній кут – 0:2.

Відео другого голу Гнабрі

Для Гнабрі це вже 6-й гол у Лондоні за два матчі. До того на груповому етапі Серж "відвантажив" 4 м'ячів "Тоттенхему".

"Баварія" не хотіла збавляти оберти і моменти біля воріт Кабальєро виникали один за одним. На 59 хвилині Мюллер пошив у дурні весь захист "Челсі" і з лицьової лінії віддав чудовий пас на Гнабрі. Серж з меж штрафного пробив потужно, але вище воріт.

Домінування "Баварії" змусило Френка Лемпарда втручатися у гру. На полі з'явилися Абрахам та Вілліан, які вийшли замість Жиру та Барклі відповідно.

На 64 хвилині для "Баварії" стався прикрий інцидент. Кінгслі Коман зазнав травми задньої поверхні стегна. Замість нього на футбольне поле вийшов ексгравець "Ліверпуля" Коутінью.

Через чотири хвилині після заміни Комана "Баварія" провела ще одну гостру атаку. Мюллер обіграв оборонців та увірвався у штрафний. Томас зробив навіс на свіжого Коутінью, але бразилець не зміг завдати акцентованого удару.

Ледь не підвів "Баварію" на 69 хвилині Кімміх. Хавбек віддав передачу поперек поля, яку перехопив Маунт. Гравець пробіг декілька метрів та пробив по воротах Ноєра, але не влучив. Слід зазначити, що Ноєр у момент удару тільки добігав до своїх володінь.

На 76 хвилині "Баварія" втретє втілила свою перевагу у гол. Неймовірний канадець Девіс буквально розірвав правий фланг оборони "Челсі". Альфонсо продерся до штрафного та ідеально викотив на Левандовського, який забив свій 11-й гол у цій Лізі чемпіонів та вийшов на перше місце у списку бомбардирів.



Левандовський забиває "Челсі" / Фото: twitter.com/FCBayernEN

"Челсі" чи не вперше з початку другого тайму відповів на 80-й хвилині. Педро, який з'явився на полі в другому таймі, прострілив уздовж лінії воріт Ноєра. Але передачу іспанця ніхто з гравців не замкнув.

Ще одну нагоду "пенсіонери" мали після прикрої помилки Кімміха, який втратив м'яч у центрі поля. Абрахам намагався продертися крізь оборону мюнхенців, але Боатенг у прекрасному стилі відібрав м'яч у нападника.

Ще гіршими справи "Челсі" стали на 83 хвилині. Арбітр, переглянувши відеоповтор, вирішив вилучити Маркоса Алонсо. Іспанець вдарив Левандовського по обличчю й відправився відпочивати.

У компенсований час перевагу "Баварії" міг збільшити Горецка. Але його удар після кутового дивом не опинився у воротах через вдалу гру оборонців на лінії воріт. На цьому "Баварія" зупинилася.

Мюнхенці перемогли "Челсі" на виїзді з переконливим рахунком і зробили перший крок на шляху до чвертьфіналу. Матч-відповідь відбудеться 18 березня у Мюнхені.