"Челсі" розгромив "Динамо" у Лізі Європи

Лондонському "Челсі" вдалося перемогти київське "Динамо" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. "Аристократи" на власному полі на класі обіграли українських футболістів.

Челсі – Динамо 3:0

Голи: Педро, 17, Вілліан, 65, Хадсон-Одой, 90

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Лондонський "Челсі" повністю зосереджений на Лізі Європи, оскільки в команди досить примарні шанси потрапити в Лігу чемпіонів на наступний сезон через внутрішню арену. "Пенсіонери", хоч і програють 2 очки четвертому в таблиці "Манчестер Юнайтед", їх гра не справляє хорошого враження. "Динамо" ж на внутрішній арені безуспішно намагається наздогнати "Шахтар", тому виступ у Лізі Європи – солодка булочка для фанатів та керівництва клубу.

Уже на стартових хвилинах матчу "Челсі" дало зрозуміти, що гратиме першим номером. Господарі не цуралися грати лонгболами, які ставили в незручне становище киян. Зокрема, гості складно справлялися з дальніми передачами Луїса. Окрім того, "Челсі" задало швидкий темп, який "Динамо" було складно підтримувати.

На 17 хвилині вперед "пенсіонерів" вивів Педро. Іспанець обігрався з Жиру й прошив Дениса Бойка. Оборонці "Динамо" були в більшості, однак не змогли завадити динамічному Педро.

Протягом півгодини Педро мав декілька нагод, щоб оформити дубль, а то й хет-трик. Через 3 хвилини після голу іспанець пробив з лічених метрів, але потрапив у Бойка. Згодом Луїс розрізав оборону "Динамо" неймовірним дальнім пасом і Педро пробивав зі зручної позиції, однак Бойко знову виручив команду. "Динамо" свій єдиний напівмомент мало в середині тайму. Шапаренко протягнув м'яч через половину поля "Челсі" й віддав на Кендзьору. Поляк подав у штрафний і м'яч відверто влучив у руку Алонсо. Арбітр мав призначити пенальті, однак не бачив епізоду. У Лізі Європи нема системи відеоповторів VAR, тому арбітр не призначив пенальті. Перший тайм завершився 1:0.

По перерві малюнок гри не змінився. "Біло-сині" продовжили грати другим номером, в той час, як "Челсі" на середній швидкості конструював свої атаки. Знову свої нагоди відзначитися мав Педро. Уже на 65 хвилині "синім" вдалося збільшити гандикап. Лофтус-Чік заробив небезпечний штрафний поблизу штрафного "Динамо". До позначки підійшов Вілліан й елегантно перекинув стінку та переграв Бойка – 2:0.

Після пропущеного голу лондонці помітно заспокоїлися й дозволили "Динамо" проводити свої атаки. Та кияни не скористалися розслабленістю лондонців. Свої напівмоменти не використали ні Гармаш, ні Сидорчук. Після прострілу в штрафну міг забивати Сідклей, але бразилець не зумів головою переправити м'яч у ворота, хоч він і перебував у офсайді. Після помилки Ковачіча кияни взагалі в більшості вибігали на ворота лондонців, проте Шепелєв не зумів вдало віддати передачу на Шапаренка.

У наступній атаці футболісти "Челсі" покарали "Динамо". Ковачіч, який ледь не "привіз" гол на свої ворота, віддав пас на Хадсона-Одоя, який з меж штрафного легко переграв Дениса Бойка – 3:0.

Матч-відповідь уже за тиждень відбудеться у Києві на стадіоні НСК "Олімпійський".

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