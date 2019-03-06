Челсі – Динамо: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

Київське "Динамо" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи зіграє проти лондонського "Челсі". Гра відбудеться на виїзді. Букмекери оцінили шанси кожної з команд як на перемогу у цьому матчі, так і на прохід у чвертьфінал Ліги Європи загалом.

Команди зустрічались лише двічі в рамках групового турніру Ліги чемпіонів 2015/16. Тоді в Києві було зафіксовано нульову нічию, а в Лондоні господарі вирвали перемогу 2:1. Зараз, як і понад 3 роки тому, відвертим фаворитом букмекери знову вважають англійський клуб. Причому все більше людей ставлять проти киян, тому коефіцієнт на їхній успіх росте.

Читайте також: "Динамо" відправилося в Лондон на гру проти "Челсі": в заявці команди лише один форвард

Прогноз від William Hill

Провідна британська букмекерська контора оцінила перемогу "Челсі" у домашньому матчі у 1,28. У той час як на перемогу "Динамо" коефіцієнт аж 11,0. На те, що команди так і не зможуть виявити сильнішого – 5,25.

Щодо авторів голу, то тут наймовірніше можуть забити одразу три футболіста – Еден Азар, Гонсало Ігуаїн та Олів'є Жиру – по 2,05.

На прохід "Челсі" в 1/4 фіналу Ліги Європи букмекер дав коефіцієнт 1,17, а на те, що "Динамо" пройде далі – 4,50.

Прогноз від PariMatch

Трішки більший коефіцієнт на перемогу "Челсі" у PariMatch – 1,29. При цьому, що перемога "Динамо" оцінена в 13,0. Нічия у матчі – 5,60.

Читайте також: "Динамо" очікує зустріч з головним претендентом на перемогу в Лізі Європи: шанси киян

На гол від Олів'є Жиру букмекер дає коефіцієнт 1,95. На те, що далі пройдуть "аристократи" букмекер дає коефіцієнт 1,20, а на "Динамо" – 4,56.

Прогноз від Marathon bet

Їх букмекери дали найвищий коефіцієнт на перемогу "синіх" – 1,31. Перемога "Динамо" у цьому протистоянні – 12,50. Нічия у матчі – 5,60.

Матч Ліги Європи "Челсі" – "Динамо" відбудеться у четвер, 7 березня. Початок зустрічі – о 22:00. Відео голів та огляд матчу – на сайті Спорт 24.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram