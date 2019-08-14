Челсі – Ліверпуль: де дивитися онлайн матч за Суперкубок УЄФА

У середу, 13 серпня, "Бешикташ Парк" прийматиме дві англійські команди у суперфіналі – "Челсі" та "Ліверпуль" зійдуться за Суперкубок УЄФА. Цей матч можна буде переглянути й в Україні, як по телебаченні, так і онлайн.

В Україні матч за Суперкубок УЄФА "Челсі" – "Ліверпуль" в прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 1". Початок трансляції о 21:45, а сам матч розпочнеться о 22:00.

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Дивитися онлайн "Челсі" – "Ліверпуль" можна на відеосервісі Oll.tv. Та варто нагадати, що перегляд матчу там платний – 89 гривень за місячний абонемент. Але він дає право перегляду усіх футбольних матчів (а також оглядів), які транслюють телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2".

Для "Ліверпуля" матч стане вже шостим фіналом Суперкубка УЄФА. Раніше "червоні" тричі вигравали трофей.

"Челсі" битиметься за Суперкубок УЄФА в четвертий раз. Поки в активі лондонців всього лише одна перемога в турнірі.

Матч "Челсі" – "Ліверпуль" відбудеться у середу, 14 серпня. Початок матчу о 22:00. Відео голів та огляд матчу – на сайті Спорт24.