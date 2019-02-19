"Манчестер Юнайтед" здобув історичну перемогу над "Челсі" в Кубку Англії: відео

"Манчестер Юнайтед" на виїзді обіграв "Челсі" (2:0) в матчі 1/8 фіналу Кубка Англії.

Челсі – Манчестер Юнайтед 0:2

Голи: Еррера, 31, Погба, 45

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Для "червоних" ця перемога стала першою на "Стемфорд Брідж" з 28 жовтня 2012 року. Тоді "Ман Юнайтед" ще під керівництвом сера Алекса Фергюсона переміг "Челсі" з рахунком 3:2.

Обидва голи підопічні Уле Гунара Сульшера провели ще в першій половині протистояння. Забитими м'ячами за "манкуніанців" відзначилися Андер Еррера (31 хвилина) та Поль Погба (45).

По перерві Мауріціо Саррі традиційно випустив Ковачіча та Барклі, а також здивував виходом Давіде Дзаппакости, але це не спрацювало, і "Челсі" склав повноваження володаря трофею.

Таким чином, перегравши "синіх", манчестерський колектив став останньою командою, яка зуміла пробитися до вісімки найкращих. Раніше до чвертьфіналу пробилися "Мілвол", "Вотфорд", "Брайтон", "Манчестер Сіті", "Вулверхемптон", "Свонсі" та "Крістал Пелас".

Відео голів та огляд матчу Челсі – Манчестер Юнайтед

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