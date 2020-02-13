"Челсі" офіційно підсилився Зієшем

Нідерландський клуб "Аякс" офіційно оголосив про те, що Хакім Зієш продовжить кар'єру в "Челсі". Лондонці також підтвердили купівлю футболіста.

Обидва клуби повідомили, що атакувальний півзахисник приєднається до "Челсі" 1-го липня 2020 року. Таким чином, Хакім дограє сезон в "Аяксі".

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We have some Hakim Ziyech news… — Chelsea FC (@ChelseaFC) February 13, 2020

Зієш дебютував за "Аякс" 11 вересня 2016 року в матчі проти "Вітесса" (1:0). Він провів 160 офіційних ігор за основну команду "Аякса" і забив 49 м'ячів.

138 days of magic left.

Let’s enjoy every single touch…



#??????????? — AFC Ajax (@AFCAjax) February 13, 2020

За інформацією ЗМІ, "Челсі" погодив з Хакімом 5-річний контракт. Сума трансферу складе 45 мільйонів євро.

Зієш стане першим новачком для "Челсі" після того, як на клуб була накладена заборона купувати нових футболістів.

Останнім новачком "Челсі" був Крістіан Пулішич, угоду з яким "сині" уклали рік тому. Після цього "Челсі" не міг купувати нових гравців.