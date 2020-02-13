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"Челсі" офіційно підсилився Зієшем

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Хакім Зієш / twitter.com/brfootball

Нідерландський клуб "Аякс" офіційно оголосив про те, що Хакім Зієш продовжить кар'єру в "Челсі". Лондонці також підтвердили купівлю футболіста.

Обидва клуби повідомили, що атакувальний півзахисник приєднається до "Челсі" 1-го липня 2020 року. Таким чином, Хакім дограє сезон в "Аяксі".

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Зієш дебютував за "Аякс" 11 вересня 2016 року в матчі проти "Вітесса" (1:0). Він провів 160 офіційних ігор за основну команду "Аякса" і забив 49 м'ячів.

За інформацією ЗМІ, "Челсі" погодив з Хакімом 5-річний контракт. Сума трансферу складе 45 мільйонів євро.

Зієш стане першим новачком для "Челсі" після того, як на клуб була накладена заборона купувати нових футболістів.

Останнім новачком "Челсі" був Крістіан Пулішич, угоду з яким "сині" уклали рік тому. Після цього "Челсі" не міг купувати нових гравців.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Трансфери Челсі Спорт Футбол
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