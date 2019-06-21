"Челсі" офіційно повернув до клубу легендарного гравця та дав йому престижну посаду

Легендарний екс-голкіпер "Арсенала" та "Челсі" Петр Чех повернувся до "аристократів" у новому амплуа.

Чех стане технічним консультантом клубу з усіх питань на всіх рівнях футбольної структури – від академії від основної команди.

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Я дуже радий тому, що я знову отримав можливість приєднатися до "Челсі" у якості технічного директора, і допомогти створити середовище максимально високого рівня, щоб продовжити успіх клубу за останні 15 років.

"З нетерпінням чекаю нового виклику і сподіваюся, що зможу використати всі мої футбольні знання та досвід, щоб допомогти команді досягти ще більшого успіху в майбутньому", – поділився Чех в коментарі офіційному сайту "Челсі".

.@PetrCech is our new Technical and Performance Advisor!



Welcome back, Big Pete! — Chelsea FC (@ChelseaFC) 21 июня 2019 г.

Як відомо, Петр Чех провів в "Челсі" більшу частину професійної кар'єри. За команду з Лондона воротар виступав з 2004-го по 2015 рік. У складі "синіх" він завоював 15 трофеїв, включаючи чотири титули Прем'єр-ліги і один титул Ліги чемпіонів. Останні кілька років Чех провів в "Арсеналі".

Спорт 24 писав, що Петр Чех офіційно завершив кар'єру в кінці травня 2019 року. Фінал Ліги Європи проти "Челсі" став останнім матчем для легендарного воротаря в якості футболіста.

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