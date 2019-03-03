"Челсі" переміг у непростому матчі у чемпіонаті Англії перед грою з "Динамо": відео

Вже у четвер, 7 березня, київське "Динамо" зіграє проти "Челсі" у матчі Ліги Європи. Перед цим протистоянням англійський клуб зіграв проти "Фулхема" у матчі чемпіонату країни.

Фулхем – Челсі 1:2

Голи: Чемберс, 28 – Ігуаїн, 20, Жоржиньо, 31

Вийти вперед у цьому матчі "Челсі" вдалося у середині першого тайму. Ігуаїн в дотик замкнув простріл від Вілліана.

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Та перевага гостей була не довгою. Мітровіч в одній з атак небезпечно пробивав з під Крістіансена. Та Кепа Аррісабалага, який повернувся у рамку воріт, продемонстрував неймовірну реакцію, перевівши м'яч над перекладину воріт. Однак "Фулхем" одразу ж розіграв кутовий, і ніким не прикритий Чемберс на дальній стійці влучно пробив по воротах.

Однак ще до перерви "Челсі" знову вийшов вперед. Азар зі штрафного майданчика скинув під удар Жоржиньо, і півзахисник знову вивів "синіх" вперед.

До кінця матчу рахунок на табло так і не змінився. Тож "Челсі" здобув перемогу та підібрався на відстань одного очка до п'ятого "Арсеналу". До четвертого "Манчестер Юнайтед" лише два очки.

Відеоогляд матчу Фулхем – Челсі

У четвер, 7 березня, "Челсі" на власному полі зіграє з київським "Динамо" матч 1/8 фіналу Ліги Європи. Матч-відповідь відбудеться у Києві 14 березня.

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