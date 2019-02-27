Челсі – Тоттенхем: прогноз букмекерів на матч чемпіонату Англії

Лондонське дербі між "Челсі" та "Тоттенхем" у рамках чемпіонату Англії команди розіграють у середу, 27 лютого. Букмекери оцінили шанси кожної з команди на перемогу у цьому протистоянні.

Попри скандали навколо "Челсі", саме "сині" вважають фаворитами у матчі проти "Тоттенхему". Хоча їх перевага не є абсолютною, і "шпори" теж мають шанс здобути три очки у цій зустрічі.

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Прогноз William Hill

Британські букмекери оцінили шанси на перемогу "Челсі" у цьому матчі у 2,25. Натомість перемога "Тоттенхем" у цій грі – 3,25. На те, що матч закінчиться у нічию, вони виставили коефіцієнт 3,40.

Варто додати, що новачок "аристократів" Гонсало Ігуаін має найбільше шансів, щоб забити гол у цьому матчі. Коефіцієнт на це – 2,20. Гол його суперника Гаррі Кейна – 2,37. У стільки ж оцінено гол Едена Азара.

Прогноз від PariMatch

Схожі показники дає і PariMatch. Вони на перемогу "Челсі" виставили коефіцієнт 2,28. На перемогу "Тоттенхема" – 3,20. Нічийний результат у цьому матчі – 3,50.

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Однак у цій букмекерській конторі щодо автора голу перевагу віддали Кейну – 2,40 на гол нападника "шпор". Коефіцієнт на гол Ігуаіна – 2,50.

Прогноз від "Фаворит спорт"

Найвищий коефіцієнт на перемогу "Тоттенхема" у Фаворит спорт" – 3,30. Значно більша ймовірність того, що матч закінчиться у нічию – 3,25. Перемога "Челсі" – 2,26.

Матч "Челсі" – "Тоттенхем" відбудеться у середу, 27 лютого. Початок зустрічі о 22:00. Огляд матчу та відео голів – на Спорт24.