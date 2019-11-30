Челсі – Вест Хем: онлайн-трансляція матчу АПЛ

"Челсі" 30 листопада зіграє з "Вест Хемом" в рамках 14 туру англійської Прем'єр-ліги. Онлайн-трансляцію матчу дивіться на сайті Спорт24.

Тиждень тому команда Лемпарда перервала серію з шести перемог поспіль, "Ман Сіті" здолав лондонців 2:1. Але "Челсі" втримався у групі лідерів, займає четверте місце і відстає від лідера на 11 пунктів, а від другого місця всього на три очки.

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Серед тижня "сині" розписали видовищну нічию з "Валенсією" (2:2), зберігши хороші шанси на вихід в плей-офф Ліги чемпіонів. Тепер можна зосередитися на чемпіонаті. При цьому отримав травму Абрахам, форвард перебував у чудовій формі, але навряд чи допоможе "Челсі" в найближчих поєдинках.

У "Вест Хемі" в останньому турі АПЛ також поразка – "Тоттенхем" розібрався з командою Пеллегріні (3:2), чутки про відставку чилійського фахівця звучать все голосніше. З вересня місяця не можуть виграти лондонці, серія без перемог становить вже сім матчів, п'ять з них програні.

Онлайн-трансляція матчу Челсі – Вест Хем