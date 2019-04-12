"Челсі" вирвав перемогу над "Славією" у Лізі Європи завдяки голу наприкінці матчу: відео

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"Челсі" мінімально переміг "Славію"
"Челсі" мінімально переміг "Славію" / twitter Chelsea FC

У матчі 1/4 фіналу Ліги Європи лондонський "Челсі"зіграв зі скромною чеською "Славією". Та клуб з Праги зумів дати бій зірковим суперникам, хоч і поступився.

Славія – Челсі 0:1
Гол: Алонсо, 86

Варто побачити все: результати матчів та відео голів 1/4 фіналу Ліги Європи 

"Славія" виявилася міцним горішком для "Челсі". Тож у першому таймі було багато боротьби у центрі поля та обмаль моментів. Хоча шанс вийти вперед "Челсі" мав. Але після удару Вілліана м'яч влучив у перекладину воріт.

Значно цікавіше було у другому таймі. Все розпочалося з моменту того ж таки Вілліана. Але цього разу м'яч після його удару прокотився повз дальню стійку.

Свої моменти мала і "Славія". Спочатку Ібраїм Траоре завдав потужного удару з-під захисників. Але Кепа Аррісабалага у стрибку перевів м'яч на кутовий. Згодом воротарю "Челсі" знову довелося демонструвати свою майстерність. Цього разу після удару Яна Боржіла, який першим опинився на добиванні у штрафному майданчику.

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Коли б матч, здавалося, йшов до нульової нічиї, "Челсі" забив єдиний переможний гол. Вілліан навісив у штрафний майданчик, і Маркос Алонсо у стрибку переправив м'яч у ворота.

У підсумку – мінімальна виїзна перемога "Челсі". Але учасник півфіналу визначиться вже у Лондоні. На стадіоні "Стемфорд Брідж" команди зіграють матч-відповідь 18 квітня.

Відеоогляд матчу Славія – Челсі

 

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Ліга Європи Челсі
Джерело: 24 Канал
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