"Челсі" заборонили купувати нових гравців та наклали чималий штраф

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"Челсі" не зможе підписувати нових гравців
"Челсі" не зможе підписувати нових гравців

ФІФА наклала на англійський футбольний клуб "Челсі" заборону реєструвати нових гравців у два найближчі трансферні вікна – влітку 2019 року та взимку 2020 року. Клуб визнаний винним у порушенні правил міжнародних трансферів неповнолітніх гравців.

Загалом ФІФА було ідентифіковано 29 епізодів з порушенням регламенту з трансферів і реєстрації футболістів, йдеться на офіційному сайті організації.

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Також на "Челсі" наклали штраф у розмірі 600 тисяч швейцарських франків.

Однак лондонський клуб може оскаржити рішення міжнародної асоціації у апеляційному комітеті ФІФА, а у випадку відхилення – в Спортивному арбітражному суді.

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Теги: Челсі Спорт Футбол Трансфери
Джерело: 24 Канал
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