"Челсі" заборонили купувати нових гравців та наклали чималий штраф

ФІФА наклала на англійський футбольний клуб "Челсі" заборону реєструвати нових гравців у два найближчі трансферні вікна – влітку 2019 року та взимку 2020 року. Клуб визнаний винним у порушенні правил міжнародних трансферів неповнолітніх гравців.

Загалом ФІФА було ідентифіковано 29 епізодів з порушенням регламенту з трансферів і реєстрації футболістів, йдеться на офіційному сайті організації. Читайте також: Хто вийшов в 1/8 фіналу Ліги Європи Також на "Челсі" наклали штраф у розмірі 600 тисяч швейцарських франків. Однак лондонський клуб може оскаржити рішення міжнародної асоціації у апеляційному комітеті ФІФА, а у випадку відхилення – в Спортивному арбітражному суді.