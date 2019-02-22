"Челсі" заборонили купувати нових гравців та наклали чималий штраф
ФІФА наклала на англійський футбольний клуб "Челсі" заборону реєструвати нових гравців у два найближчі трансферні вікна – влітку 2019 року та взимку 2020 року. Клуб визнаний винним у порушенні правил міжнародних трансферів неповнолітніх гравців.
Загалом ФІФА було ідентифіковано 29 епізодів з порушенням регламенту з трансферів і реєстрації футболістів, йдеться на офіційному сайті організації.
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Також на "Челсі" наклали штраф у розмірі 600 тисяч швейцарських франків.
Однак лондонський клуб може оскаржити рішення міжнародної асоціації у апеляційному комітеті ФІФА, а у випадку відхилення – в Спортивному арбітражному суді.
Джерело: 24 Канал
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