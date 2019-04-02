Чемпіон світу Підручний – найкращий спортсмен березня в Україні

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Дмитро Підручний
Дмитро Підручний / EPA-EFE

Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний визнаний Національним олімпійським комітетом найкращим спортсменом березня.

Про це повідомляє прес-служба НОК України.

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Також старшого тренера чоловічої збірної України з біатлону Юрая Санітру названо найкращим тренером березня.

Дмитро Підручний на чемпіонаті світу в Естерсунді завоював золото в гонці переслідування, а в спринті посів четверте місце з відставанням від бронзової медалі в 0,3 секунди.

Підручний став першим українським переможцем чемпіонату світу з біатлону. До цього на світовій першості біатлоністи з України жодного разу не піднімалися на найвищу сходинку п'єдесталу.

Раніше спортсмен отримав премію від Тернопільської ОДА, а також був удостоєний нагороди "Гордість Тернопільщини".

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Теги: Спорт Дмитро Підручний Новини Спорту Новини біатлону
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