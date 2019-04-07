Чемпіон світу з біатлону Дмитро Підручний став офіцером Національної гвардії України
Командування Національної гвардії України присвоїло чемпіону світу з біатлону Дмитру Підручному офіцерське звання. Відтепер старшину Дмитра Підручного підвищено в посаді та присвоєно звання молодшого лейтенанта.
Рішення було прийняте враховуючи високі спортивні досягнення Дмитра та трирічну службу за контрактом у гвардії у спортивному клубі Національної гвардії України. Мова йде про перемогу на чемпіонаті світу з біатлону у гонці переслідуванні.
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"У дитинстві я мріяв бути офіцером, тому після закінчення спортивної кар’єри я задумаюся над тренерством у Нацгвардії. Покидати службу я не хочу, чемпіонське звання дає стимулу бути ще кимось. Спортсмен-офіцер, звучить цікаво. Правда?", – прокоментував нове звання Дмитро Підручний.
Офіцерські погони Дмитра Підручного (фото Миколи Анацького)
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