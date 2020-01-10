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Чемпіон світу з "Динамо" прокоментував інформацію про свій перехід в інший клуб

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Георгій Цітаішвілі / fcdynamo.kiev.ua

Футболіст "Динамо" Георгій Цітаішвілі спростував чутки про перехід у "Дніпро-1". Півзахисник заявив, що залишиться у "Динамо" до кінця сезону.

За словами Георгія, він хоче залишиться у "Динамо" та боротися за місце в основному складі.

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Читав про це. Але до мене на цей рахунок ніхто не підходив і нічого не говорив. Але навіть якби щось таке і було, це не вплинуло б на моє рішення залишатися у "Динамо" і продовжувати вести боротьбу за місце в основному складі команди – зараз це моя головна мета.

Так що будь-які варіанти з орендою – не для мене. Як мінімум, до літа я точно залишуся у "Динамо". Зараз я налаштований тільки на одне – показати себе на зборах з найкращого боку, щоб все-таки пробитися в основний склад,
– цитує Цітаішвілі dynamo.kiev.ua.

Що цікаво, раніше саме ресурс dynamo.kiev.ua повідомляв про те, що Цітаішвілі перейде у "Дніпро-1".

Водночас ресурс FCDNIPRO.com повідомляв, що ця інформація не відповідає дійсності.

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У цьому сезоні півзахисник двічі виходив на заміну у складі "Динамо" у матчах УПЛ, одного разу в Суперкубку України та Лізі Європи.

Влітку 2019 року Георгій став чемпіоном світу у складі збірної України U-20.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Динамо Трансфери
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