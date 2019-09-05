Чемпіон UFC Сехудо зухвало звернувся до Ломаченка: Схили коліна перед потрійним чемпіоном

Три чемпіонські пояси в українського боксера Василя Ломаченка не дають спокою бійцям з UFC. Тож дехто вирішує помірятися досягненнями з Ломою.

Один з таких – чемпіон UFC у найлегшому та легкому дивізіонах Генрі Сехудо. Він вирішив порівняти свої досягнення і здобутки Ломаченка.

"У кого краще бійцівські резюме? Василь Ломаченко: володар двох золотих нагород Олімпійських ігор, чемпіон світу з боксу в трьох вагових категоріях. Генрі Сехудо: одна золота медаль Олімпіади, чемпіон UFC у двох дивізіонах, чемпіон світу у двох видах спорту, член Залу Слави двох видів спорту (боротьби та MMA). Ломаченко, ти можеш стати на свої коліна перед Трипл-Сі", – написав Сехудо.

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Сехудо – олімпійський чемпіон 2008 року з вільної боротьби. Завершив любительську кар'єру у вільній боротьбі у 2012 році. У 2013 році розпочав професійну кар'єру у змішаних єдиноборствах. 4 серпня 2018 року виграв титул чемпіона UFC в найлегшій вазі. 8 червня 2019 року виграв вакантний титул чемпіона UFC у найлегшій вазі.

Варто додати, що він не вперше кидає виклик Ломаченку. Востаннє він таке робив влітку, запитавши у своїх фанатів, що він зробить з Ломаченком. Йому відповів сам Василь, виклавши відео Ентоні Кролли після нокауту. "Ось що буде", – підписав відео Ломаченко.

here's an example of how it will be! pic.twitter.com/l7ifA8Pxc7 — LOMA (@VasylLomachenko) June 23, 2019

11 серпня 2019 року Сехудо в соціальній мережі кинув виклик чемпіонці UFC Валентині Шевченко, викликавши її на бій. У такий спосіб він пообіцяв стати першим в історії міжгендерним чемпіоном.