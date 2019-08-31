Чемпіонат Англії: результати матчів 4 туру
У суботу, 31-го серпня, стартував 4-й тур чемпіонату Англії. Несподівано очки втратили лондонський "Челсі" та "Манчестер Юнайтед".
Саутгемптон – Манчестер Юнайтед 1:1
Голи: Вестергорд, 58 – Джеймс, 10
Вилучення: Дансо, 73 (Саутгемптон)
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Вест Хем – Норвіч 2:0
Голи: Халлер, 24 Ярмоленко, 56
Крістал Пелас – Астон Вілла 1:0
Гол: Айю, 73
Вилучення: Трезеге, 54 (Астон Вілла)
Лестер – Борнмут 3:1
Гол: Варді, 12, 73, Тілеманс, 41 – Вілсон, 15
Манчестер Сіті – Брайтон 4:0
Голи: Де Брюйне, 2 Агуеро, 42, 55, Б. Сілва, 79
Ньюкасл – Вотфорд 1:1
Голи: Шер, 41 – Хьюз, 2
Челсі – Шеффілд Юнайтед 2:2
Голи: Абрахам, 19, 43 – Робінсон, 46, Зума, 89 (авт.)
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