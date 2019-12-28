Важка нічия "Тоттенхема", перемога "Лестера" над "Вест Хемом": результати 20 туру АПЛ
У суботу, 28 грудня, стартував 20 тур чемпіонату Англії. Результати матчів дивіться у матеріалі Спорт24.
Брайтон – Борнмут 2:0
Голи: Джаханбахш, 3, Муй, 79
До слова: "Манчестер Сіті" вигравав 2:0 у "Вулверхемптона" у меншості, але програв: відео
Ньюкасл – Евертон 1:2
Голи: Шер, 56 – Кальверт-Льюїн, 13, 64
Саутгемптон – Крістал Пелас 1:1
Голи: Інгз, 74 – Томкінс, 50
Вотфорд – Астон Вілла 3:0
Голи: Діні, 42, 67 (пен), Сарр, 71
Вилучення: Маріаппа, 58 (друга жовта)
Вест Хем – Лестер 1:2
Голи: Форналс, 45 – Іхеаначо, 40, Грей, 56
Норвіч – Тоттенхем 2:2
Голи: Вранчіч, 18, Ор'є, 61 (авт.) – Еріксен, 55, Кейн, 83 (пен.)
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