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Важка нічия "Тоттенхема", перемога "Лестера" над "Вест Хемом": результати 20 туру АПЛ

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Результати 20 туру АПЛ

У суботу, 28 грудня, стартував 20 тур чемпіонату Англії. Результати матчів дивіться у матеріалі Спорт24.

Брайтон – Борнмут 2:0

Голи: Джаханбахш, 3, Муй, 79

До слова: "Манчестер Сіті" вигравав 2:0 у "Вулверхемптона" у меншості, але програв: відео

Ньюкасл – Евертон 1:2

Голи: Шер, 56 – Кальверт-Льюїн, 13, 64

Саутгемптон – Крістал Пелас 1:1

Голи: Інгз, 74 – Томкінс, 50

Вотфорд – Астон Вілла 3:0

Голи: Діні, 42, 67 (пен), Сарр, 71
Вилучення: Маріаппа, 58 (друга жовта)

Вест Хем – Лестер 1:2

Голи: Форналс, 45 – Іхеаначо, 40, Грей, 56

Норвіч – Тоттенхем 2:2

Голи: Вранчіч, 18, Ор'є, 61 (авт.) – Еріксен, 55, Кейн, 83 (пен.)

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол АПЛ
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