Важка нічия "Тоттенхема", перемога "Лестера" над "Вест Хемом": результати 20 туру АПЛ 21:44, 28 Читать новость на русском Результати 20 туру АПЛ У суботу, 28 грудня, стартував 20 тур чемпіонату Англії. Результати матчів дивіться у матеріалі Спорт24. Брайтон – Борнмут 2:0 Голи: Джаханбахш, 3, Муй, 79 До слова: "Манчестер Сіті" вигравав 2:0 у "Вулверхемптона" у меншості, але програв: відео Ньюкасл – Евертон 1:2 Голи: Шер, 56 – Кальверт-Льюїн, 13, 64 Саутгемптон – Крістал Пелас 1:1 Голи: Інгз, 74 – Томкінс, 50 Вотфорд – Астон Вілла 3:0 Голи: Діні, 42, 67 (пен), Сарр, 71

Вилучення: Маріаппа, 58 (друга жовта) Вест Хем – Лестер 1:2 Голи: Форналс, 45 – Іхеаначо, 40, Грей, 56 Норвіч – Тоттенхем 2:2 Голи: Вранчіч, 18, Ор'є, 61 (авт.) – Еріксен, 55, Кейн, 83 (пен.)

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter