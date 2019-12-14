Несподівана поразка "Гранади" та нічия "Барселони": результати Ла Ліги

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Результати 17 туру Ла Ліги

В Іспанії з 13-го по 15 грудня відбудеться 17 тур чемпіонату країни з футболу. Результати матчів та відео голів дивіться у матеріалі Спорт24.

Алавес – Леганес 1:1

Голи: Хоселу, 81 – Бретвейт, 43

Результати попереднього туру: Хет-трик Мессі за "Барселону" та перемога "Реалу": результати 15 туру Ла Ліги

Алавес – Леганес відеоогляд матчу

Гранада – Леванте 1:2

Голи: Мачіс, 60 – Рочіна, 55, Барді, 89

Реал Сосьєдад – Барселона 2:2

Голи: Оярсабаль, 12 (пен.), Ісак, 62 – Грізманн, 38, Суарес, 49

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Ла Ліга
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