Несподівана поразка "Гранади" та нічия "Барселони": результати Ла Ліги
В Іспанії з 13-го по 15 грудня відбудеться 17 тур чемпіонату країни з футболу. Результати матчів та відео голів дивіться у матеріалі Спорт24.
Алавес – Леганес 1:1
Голи: Хоселу, 81 – Бретвейт, 43
Результати попереднього туру: Хет-трик Мессі за "Барселону" та перемога "Реалу": результати 15 туру Ла Ліги
Алавес – Леганес відеоогляд матчу
Гранада – Леванте 1:2
Голи: Мачіс, 60 – Рочіна, 55, Барді, 89
Реал Сосьєдад – Барселона 2:2
Голи: Оярсабаль, 12 (пен.), Ісак, 62 – Грізманн, 38, Суарес, 49
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі