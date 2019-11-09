"Реал Сосьєдад" очолив турнірну таблицю Ла Ліги, "Алавес" розбив клуб Луніна: відео

176 Читать новость на русском
Чемпіонат Іспанії – огляд матчів 8-10 листопада 2019 – 13 тур Ла Ліга
Результати матчів та відео голів 13 туру Ла Ліги / twitter.com/realsociedad

З 8-го по 10 листопада проходить 13 тур чемпіонату Іспанії з футболу. З результатами всіх матчів ви можете ознайомитися в матеріалі Спорт24.

Реал Сосьєдад – Леганес 1:1

Голи: Меріно, 63 – Ен Несірі, 78

Вилучення: Родрігес, 90+7 (Леганес)

Дивіться також: "Хоффенхайм" та "Кельн" відкрили 11 тур чемпіонату Німеччини драматичним матчем: відео

Реал Сосьєдад – Леганес відеоогляд матчу

Алавес – Вальядолід 3:0

Голи: Хоселу, 26, Піна, 32, Перес, 75 (пен)

Алавес – Вальядолід відеоогляд матчу

 

Турнірна таблиця Ла Ліги

 

 

blog_ava
Не відцуралися мови: голлівудські зірки, які знають українську
сьогодні
32113
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Ла Ліга
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Дніпро-1" перервав серію невдач, сенсаційно відібравши очки в "Десни": відео
сьогодні 15:56 "Дніпро-1" перервав серію невдач, сенсаційно відібравши очки в "Десни": відео
Юрій Семенюк 158
Фінал Ліги чемпіонів 2024 року може відбутися в США
сьогодні 13:08 Фінал Ліги чемпіонів 2024 року може відбутися в США
Юрій Семенюк 96
Шакіл О'Ніл представив новий випуск Shaqtin 'a Fool з курйозними моментами НБА: відео
8 листопада 16:31 Шакіл О'Ніл представив новий випуск Shaqtin 'a Fool з курйозними моментами НБА: відео
318
Доторкнутися до історії: схоже, що "Олександрія" і Шаран переживають найкращі часи
8 листопада 14:10 Доторкнутися до історії: схоже, що "Олександрія" і Шаран переживають найкращі часи
Михайло Гема 779
У мережі з’явилося видовищне промо до найочікуванішого реваншу Руїс – Джошуа: відео
8 листопада 13:47 У мережі з’явилося видовищне промо до найочікуванішого реваншу Руїс – Джошуа: відео
Вісент Луїс 3047
Новини
Більше новин
Залиште відгук