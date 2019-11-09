"Реал Сосьєдад" очолив турнірну таблицю Ла Ліги, "Алавес" розбив клуб Луніна: відео
З 8-го по 10 листопада проходить 13 тур чемпіонату Іспанії з футболу. З результатами всіх матчів ви можете ознайомитися в матеріалі Спорт24.
Реал Сосьєдад – Леганес 1:1
Голи: Меріно, 63 – Ен Несірі, 78
Вилучення: Родрігес, 90+7 (Леганес)
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Реал Сосьєдад – Леганес відеоогляд матчу
Алавес – Вальядолід 3:0
Голи: Хоселу, 26, Піна, 32, Перес, 75 (пен)
Алавес – Вальядолід відеоогляд матчу
Турнірна таблиця Ла Ліги
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