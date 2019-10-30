"Інтер" переграв "Брешію" та очолив таблицю: результати та відео 10 туру Серії А

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Чемпіонат Італії 2019 – огляд матчів 10 туру – Серія А

У чемпіонаті Італії 10-й тур випав серед тижня. Перші матчі команди зіграли вже у вівторок, 29 жовтня. Останні заплановані на 31 жовтня.

Парма – Верона 0:1

Гол: Лазовіч, 10

Результати попереднього туру: "Рома" завдала чергової поразки "Мілану", "Аталанта" розтрощила "Удінезе"

Парма – Верона відеоогляд матчу

Брешія – Інтер 1:2

Голи: Шкріняр, 76 (авт) – Мартінес, 23, Лукаку, 63

Брешія – Інтер Відеоогляд матчу

30 жовтня. 20:00. Наполі – Аталанта

30 жовтня. 22:00. Кальярі – Болонья

30 жовтня. 22:00. Лаціо – Торіно

30 жовтня. 22:00. Сампдорія – Лечче

30 жовтня. 22:00. Сассуоло – Фіорентина

30 жовтня. 22:00. Удінезе – Рома

30 жовтня. 22:00. Ювентус – Дженоа

31 жовтня. 22:00. Мілан – СПАЛ

Турнірна таблиця Серії А

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Серія А
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