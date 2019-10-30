"Інтер" переграв "Брешію" та очолив таблицю: результати та відео 10 туру Серії А
У чемпіонаті Італії 10-й тур випав серед тижня. Перші матчі команди зіграли вже у вівторок, 29 жовтня. Останні заплановані на 31 жовтня.
Парма – Верона 0:1
Гол: Лазовіч, 10
Результати попереднього туру: "Рома" завдала чергової поразки "Мілану", "Аталанта" розтрощила "Удінезе"
Парма – Верона відеоогляд матчу
Брешія – Інтер 1:2
Голи: Шкріняр, 76 (авт) – Мартінес, 23, Лукаку, 63
Брешія – Інтер Відеоогляд матчу
30 жовтня. 20:00. Наполі – Аталанта
30 жовтня. 22:00. Кальярі – Болонья
30 жовтня. 22:00. Лаціо – Торіно
30 жовтня. 22:00. Сампдорія – Лечче
30 жовтня. 22:00. Сассуоло – Фіорентина
30 жовтня. 22:00. Удінезе – Рома
30 жовтня. 22:00. Ювентус – Дженоа
31 жовтня. 22:00. Мілан – СПАЛ
Турнірна таблиця Серії А
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