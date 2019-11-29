"Шальке" вирвав перемогу в "Уніон Берлін" та піднявся на 2 місце: результати Бундесліги
У п'ятницю, 29 листопада, стартував 13-й тур чемпіонату Німеччини. Огляд матчів та відео голів – у матеріалі Спорт24
Шальке – Уніон Берлін 2:1
Голи: Раман, 23, Сердар, 86 – Інгвартсен, 36
Результати попереднього туру: "Баварія" розтрощила "Фортуну", сенсаційна осічка "Боруссії" Менхенгладбах: відео
Турнірна таблиця Бундесліги
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