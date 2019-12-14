Розгромні перемоги "Баварії" та "Боруссії" Д, поразка "Байєра": результати 15 туру Бундесліги
В Німеччині з 13-го по 15 грудня відбудеться 15 тур чемпіонату країни з футболу. Результати матчів та відео голів дивіться у матеріалі Спорт24.
Хоффенхайм – Аугсбург 2:4
Голи: Сков, 14, Локадія, 80 – Макс, 11, 51 (пен.), Єнсен, 56, Яго, 85
Результати попереднього туру: "Боруссія" М перемогла "Баварію" та зміцнила лідерство, "Байєр" переграв "Шальке"
Хоффенхайм – Аугсбург відеоогляд матчу
Баварія – Вердер 6:1
Голи: Коутінью, 45, 63, 78, Лєвандовскі, 45+4, 72, Мюллєр, 75 – Рашіца, 24
Герта – Фрайбург 1:0
Гол: Даріда, 53
Кельн – Байєр 2:0
Голи: Кордоба, 73, Борнаув, 84
Вилучення: Драговіч, 62 (друга жовта картка, Байєр), Бейлі, 78 (червона картка, Байєр)
Майнц – Борусія Д 0:4
Голи: Ройс, 32, Санчо, 66, Азар, 69, Шульц, 84
Падеборн – Уніон 1:1
Голи: Прьогер, 34 – Інгвартсен, 7
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