"Айнтрахт" розгромив "Баєр" та загострив боротьбу за лідерство: результати 8 туру Бундесліги
У п'ятницю, 18 жовтня, стартував 8-й тур німецької Бундесліги. Результати матчів – у матеріалі Спорт24.
Айнтрахт – Баєр 3:0
Голи: Пасіенсія, 4, 17 (пен), Дост, 80
Відкривати тур випало в Франкфурті, де місцевий "Айнтрахт" приймав "Баєр". Рахунок вже було відкрито на 4-й хвилині. А матч закінчився розгромною перемогою господарів.
Завдяки їй "Айнтрахт" набрав 14 очок. Стільки ж залишилося і в "Баєра". Але вони поза зоною єврокубків. Перша менхенгладбахська "Боруссія" має 16 очок.
Відеоогляд матчу Айнтрахт – Баєр
Турнірна таблиця
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