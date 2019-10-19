"Айнтрахт" розгромив "Баєр" та загострив боротьбу за лідерство: результати 8 туру Бундесліги

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Бундесліга – огляд 8 туру, рахунок матчів 18-20 жовтня 2019
Результати матчів Бундесліги / twitter.com/Eintracht

У п'ятницю, 18 жовтня, стартував 8-й тур німецької Бундесліги. Результати матчів – у матеріалі Спорт24.

Айнтрахт – Баєр 3:0

Голи: Пасіенсія, 4, 17 (пен), Дост, 80

Відкривати тур випало в Франкфурті, де місцевий "Айнтрахт" приймав "Баєр". Рахунок вже було відкрито на 4-й хвилині. А матч закінчився розгромною перемогою господарів.

Завдяки їй "Айнтрахт" набрав 14 очок. Стільки ж залишилося і в "Баєра". Але вони поза зоною єврокубків. Перша менхенгладбахська "Боруссія" має 16 очок.

Відеоогляд матчу Айнтрахт – Баєр

Турнірна таблиця

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Бундесліга
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