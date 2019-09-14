Суперник "Олександрії" грає внічию: результати матчів та відео голів 4 туру Бундесліги

У Німеччині 13-15 вересня відбуваються поєдинки четвертого туру Бундесліги. Ознайомитися з результатами та відеооглядами усіх поєдинків можна у матеріалі Спорт24.

Фортуна – Вольфсбург 1:1

Голи: Гісельманн, 16 – Вегхорст, 29

Суперник "Олександрії" у Лізі Європи мав не надто вдалий виїзд до Дюссельдорфа. Там "Вольфсбург" зіграв внічию проти місцевої "Фортуни".

Гол господарі забили на 16 хвилині. Та варто відзначити, що під час атаки м'яч покинув межі поля. Ні головний арбітр, ні його помічник на лінії не зафіксували цей момент. А сам удар Гісельманна у верхній кут виявився доволі точним та потужним.

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Відігрався "Вольфсбург" ще до перерви. Гол забив Вегхорст, який в дотик замкнув простріл з лінії поля. При цьому м'яч пролетів між ногами у воротаря.

Нічия дозволила "Вольфсбургу" тимчасово піднятися на друге місце у турнірній таблиці. "Фортуна" в її другій половині.

Вже у четвер, 19 вересня, "Вольфсбург" прийматиме на власному полі "Олександрію" в рамках першого туру групового етапу Ліги Європи.

Відеоогляд матчу Фортуна – Вольфсбург