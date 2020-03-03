Чемпіонат Швейцарії з футболу перервали через коронавірус

У Швейцарії заборонили масові заходи через загрозу поширення коронавірусу. Відтак і матчі чемпіонату країни з футболу довелося відкласти.

На вихідних (7-8 березня) у Швейцарії мав відбутися черговий тур чемпіонату. Однак влада країни заборонила масові заходи, участь в яких беруть тисяча чи більше осіб. Тож проведення чемпіонату опинилося під загрозою. У підсумку матчі довелося відкласти на пізніший термін, йдеться на сайті швейцарської Суперліги.

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Спочатку клуби планували провести матчі без глядачів. Однак згодом відмовилися від цього рішення через економічні причини. А також через те, що в календарі є ще чимало альтернативних дат, коли можна провести ці матчі з глядачами.

Тож матчі 25 та 26 туру швейцарської Суперліги вирішили відкласти. Вони мали відбутися 7-8 та 14-15 березня. Якщо заборона на масові заходи буде діяти й надалі. то перенесуть і матчі 27-го туру, який запланований на 21-22 березня.



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