Чемпіонат світу 2022: ФІФА переносить матчі кваліфікації

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) виступила із заявою щодо матчів кваліфікації чемпіонату світу 2022 року в Азії. Поєдинки перенесені через коронавірус.

У ФІФА повідомили, що провели консультації з асоціаціями членів Азії. Федерація та Азійська конфедерація футболу (АФК) домовились перенести майбутні азійські кваліфікаційні матчі на чемпіонат світу з футболу в Катарі 2022 року.

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На більш пізній термін перенесено понад 50 матчів, які повинні були відбутися у кінці березня і на початку червня.

Поки у ФІФА не повідомляють дати матчів. Там зазначили, що обговорить потенційні дати з АФК.

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ФІФА також дозволила командам самостійно проводити матчі в ці дати за умов дотримань вимог посиленої безпеки у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Що таке коронавірус Covid-2019?Спалах коронавірусної хвороби, яка розпочалась у Китаї у 2019 році. Інфекцію вперше виявили у місті Ухань. Місцеві жителі захворіли на пневмонію невідомого походження.



Вчені вивчили геном вірусу та встановили, що він на 70% схожий на SARS-COV, який у 2012 році став причиною високої смертності через гострий респіраторний синдром.



Станом на 9 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 3 840 людей. Загальна кількість інфікованих – 110 276 осіб по всьому світу. Одужали понад 62 тисячі людей.



Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу