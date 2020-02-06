Чемпіонат світу з футболу 2022: коли збірна України дізнається суперників
Жеребкування групового турніру європейської кваліфікації чемпіонату світу 2022 року відбудеться у неділю, 29 листопада, 2020 року. Місце та час церемонії буде оголошено пізніше.
Відбір у європейській зоні має стартувати в березні 2021 року, а завершитися матчами плей-офф у березні 2022-го.
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У європейській зоні буде розіграно 13 путівок на чемпіонат світу, який вперше відбудеться у Катарі.
Груповий раунд
Усі 55 збірних, що представляють асоціації УЄФА, зіграють у двоколовому турнірі в 10-и групах. Передбачено 10 "вікон" із березня до листопада 2021 року, коли збірні зможуть зіграти свої матчі.
10 переможців груп вийдуть безпосередньо на ЧС-2022. Інші команди продовжать боротьбу на наступному етапі.
Раунд плей-офф
10 других команд відбірних груп і дві найкращі збірні серед переможців груп Ліги націй-2020/2021 (із тих, хто не потрапить до першої двійки у групах кваліфікації ЧС-2022) зіграють у березні 2022 року в плей-офф, що складатиметься з двох етапів.
12 учасників спочатку у стикових півфінальних матчах визначать шістьох, а потім у фінальних – трьох найсильніших.
Чемпіонат світу проходитиме в період із 21 листопада до 18 грудня 2022 року.
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Хто з топ-збірних може стати суперником України
Наразі у рейтингу серед команд УЄФА збірна України посідає 15-у сходинку. Таким чином, потенційними суперниками "синьо-жовтих" є 10 збірних з найкращим рейтингом:
- Бельгія
- Франція
- Англія
- Хорватія
- Португалія
- Іспанія
- Швейцарія
- Італія
- Нідерланди
- Німеччина.
Втім, рейтинг може змінитися після чемпіонату Європи, який відбудеться у червні – липні 2020 року.
- Збірна України тільки одного разу у своїй історії грала на чемпіонаті світу. У 2006 році "синьо-жовті" в Німеччині дійшли до чвертьфіналу.
- Українці програли майбутнім чемпіонам світу – збірній Італії.
- Чемпіонат світу 2010 та 2014 років збірна України пропустила, оскільки не подолала раунд плей-офф.
- Останній чемпіонат світу, який у 2018 році відбувся у Росії, українці пропустили, адже не змогли вийти з відбіркової групи.
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