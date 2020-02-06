Чемпіонат світу з футболу 2022: коли збірна України дізнається суперників

Жеребкування групового турніру європейської кваліфікації чемпіонату світу 2022 року відбудеться у неділю, 29 листопада, 2020 року. Місце та час церемонії буде оголошено пізніше.

Відбір у європейській зоні має стартувати в березні 2021 року, а завершитися матчами плей-офф у березні 2022-го.

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У європейській зоні буде розіграно 13 путівок на чемпіонат світу, який вперше відбудеться у Катарі.

Груповий раунд

Усі 55 збірних, що представляють асоціації УЄФА, зіграють у двоколовому турнірі в 10-и групах. Передбачено 10 "вікон" із березня до листопада 2021 року, коли збірні зможуть зіграти свої матчі.

10 переможців груп вийдуть безпосередньо на ЧС-2022. Інші команди продовжать боротьбу на наступному етапі.

Раунд плей-офф

10 других команд відбірних груп і дві найкращі збірні серед переможців груп Ліги націй-2020/2021 (із тих, хто не потрапить до першої двійки у групах кваліфікації ЧС-2022) зіграють у березні 2022 року в плей-офф, що складатиметься з двох етапів.

12 учасників спочатку у стикових півфінальних матчах визначать шістьох, а потім у фінальних – трьох найсильніших.

Чемпіонат світу проходитиме в період із 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

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Хто з топ-збірних може стати суперником України

Наразі у рейтингу серед команд УЄФА збірна України посідає 15-у сходинку. Таким чином, потенційними суперниками "синьо-жовтих" є 10 збірних з найкращим рейтингом:

Бельгія Франція Англія Хорватія Португалія Іспанія Швейцарія Італія Нідерланди Німеччина.

Втім, рейтинг може змінитися після чемпіонату Європи, який відбудеться у червні – липні 2020 року.