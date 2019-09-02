Чемпіонат світу з баскетболу 2019: які шанси в збірних на перемогу

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Збірна США серед претендентів на перемогу на Чемпіонаті світу з баскетболу
Збірна США серед претендентів на перемогу на Чемпіонаті світу з баскетболу / fiba.basketball

31 серпня у Китаї стартував чемпіонат світу з баскетболу, який буде тривати до 15 вересня. Вболівальники з величезним нетерпінням чекали початку турніру, адже він був перенесений з 2018 року на 2019. Правда, очікування буде компенсовано збільшенням кількості матчів. Адже вперше у чемпіонаті світу зіграють не 24, а 32 збірних.

Головний претендент на перемогу – команда США, яка вигравала цей титул два рази поспіль. Всього на рахунку американців п'ять перемог на чемпіонатах світу, стільки ж і у Югославії, яка вже розпалася. Серед основних претендентів на перемогу також Сербія, Греція, Іспанія і Франція. Але якщо говорити про шанси на чемпіонство серед цих збірних, то за оцінками аналітиків Parimatch у США 64% на успіх.

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Правда, тут потрібно враховувати, що ряд гравців відмовилися їхати в Китай. У їх числі Джуліус Рендл, Джеймс Харден, Деміен Ліллард, Ерік Гордон, Бредлі Біл, Тоббіас Харріс, Ентоні Девіс та Сі Джей Макколлум. І хоч на розклади це особливо не вплинуло, збільшилася ймовірність того, що збірна оступиться. Тривожний дзвіночок вже пролунав в товариському матчі з Австралією, де США поступилися 94:98. Втім, американці запевнили, що тут немає нічого страшного і в Китаї почнеться справжня гра.

Додамо також, що за результатами чемпіонату визначаться сім учасників Олімпійських ігор 2020 і 16 учасників олімпійського кваліфікаційного турніру. Україна, на жаль, на турнір в Китаї пробитися не змогла. Зате представляти нашу країну на ЧС-2019 буде арбітр Сергій Защук – син знаменитого миколаївського тренера Геннадія Защука. Це не перший великий турнір для нього. Раніше Сергій Защук працював на чемпіонатах Європи, а також матчах фіналу чотирьох Ліги чемпіонів FIBA.

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Теги: Спорт Баскетбол
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