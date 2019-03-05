Біатлон: розклад гонок Чемпіонату світу 2019
Чемпіонат світу з біатлону стартує 7 березня у шведському Естерсунді. На ньому виступлять і українські біатлоністи. Розклад гонок Чемпіонату світу з біатлону 2019 року – у матеріалі Спорт24
Загалом заплановано 12 гонок. Розпочнеться все зі змішаної естафети 7 березня. А остання гонка відбудеться 17 березня. Лише 11 та 15 березня не буде гонок. Натомість 10, 16 та 17 березня буде одразу по дві гонки.
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Розклад гонок на Чемпіонаті світу з біатлону
7 березня
16:30 – Змішана естафета
8 березня
16:15 – Спринт 7,5 км. Жінки
9 березня
16:30 – Спринт 10 км. Чоловіки
10 березня
13:45 – Гонка переслідування 10 км. Жінки
16:30 – Гонка переслідування 12,5 км. Чоловіки
12 березня
15:30 – Індивідуальна гонка 15 км. Жінки
13 березня
16:10 – Індивідуальна гонка 20 км. Чоловіки
14 березня
17:10 – Одиночна змішана естафета
16 березня
13:15 – Естафета 4х6 км. Жінки
16:30 – Естафета 4х7,5 км. Чоловіки
17 березня
13:15 – Мас-старт 12,5 км. Жінки
16:00 – Мас-старт 15 км. Чоловіки