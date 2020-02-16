Чемпіонат світу з біатлону 2020: українки не зачепилися за нагороди в гонці переслідування

На чемпіонаті світу з біатлону 2020 відбулася жіноча гонка переслідування. Перемогу здобула італійка Доротея Вірер.

Результати гонки

1. Доротея Вірер (Італія)

2. Деніз Германн (Німеччина)

3. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегія)

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13. Олена Підгрушна (Україна)

19. Юлія Джима

39. Віта Семеренко

43. Валентина Семеренко

До теми: Чемпіонат світу з біатлону 2020: медальний залік

Хід боротьби за перемогу

Першою в гонці стартувала норвежка Марте Олсбю Ройселанд завдяки перемозі у спринті. Наша Олена Підгрушна розпочала гонку 4-ю і вже після першої стрільби серйозно погіршила свою позицію через 2 штрафні кола.

С’юзан Данклі (США) захопила лідерство в гонці та тримала за спиною Олсбю та італійку Доротею Вірер. Остання після другої стрільби разом з Олсбю відпрацювала чисто і захопили лідерство.

Швидка стрільба на першій "стійці" дозволила Вірер та Олсбю втримати лідерство. Німкеня Деніз Германн попри штрафне коло зберегла третю сходинку.

Справжня інтрига розгорнулася після останньої "стійки", де Вірер і Германн допустили по промаху, а Олсбю – два. Італійка Вірер перевагу у понад 20 секунд не розгубила та стала чемпіонкою світу.

Срібну нагороду здобула німкеня Деніз Германн, яка продемонструвала чудову швидкість. Марте Олсбю Ройселанд здобула для Норвегії бронзу.

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Як виступили українки

Як було сказано вище, Підгрушна мала прекрасну стартову позицію, але зіпсувала собі гонку стрільбою (4 штрафні кола). Лідерка збірної України фінішувала тільки 13-ю.

Юлія Джима перед останньою стрільбою трималася у топ-10. Але три штрафні кола не дозволили їй претендувати на високу сходинку – 18-е місце.

Довгий час на бронзу гонки претендувала Віта Семеренко, яка перші дві стрільби відпрацювала на нуль. Однак 4 штрафні кола після стрільби стоячи відсунули Віту на 39 місце.

Валентина Семеренко з 4 промахами посіла тільки 43-у сходинку.