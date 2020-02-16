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Чемпіонат світу з біатлону 2020: українки не зачепилися за нагороди в гонці переслідування

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Чемпіонат світу з біатлону 2020: результати гонки переслідування / twitter.com/ItaliaTeam_it

На чемпіонаті світу з біатлону 2020 відбулася жіноча гонка переслідування. Перемогу здобула італійка Доротея Вірер.

Результати гонки

1. Доротея Вірер (Італія)
2. Деніз Германн (Німеччина)
3. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегія)
...
13. Олена Підгрушна (Україна)
19. Юлія Джима
39. Віта Семеренко
43. Валентина Семеренко

До теми: Чемпіонат світу з біатлону 2020: медальний залік

Хід боротьби за перемогу

Першою в гонці стартувала норвежка Марте Олсбю Ройселанд завдяки перемозі у спринті. Наша Олена Підгрушна розпочала гонку 4-ю і вже після першої стрільби серйозно погіршила свою позицію через 2 штрафні кола.

С’юзан Данклі (США) захопила лідерство в гонці та тримала за спиною Олсбю та італійку Доротею Вірер. Остання після другої стрільби разом з Олсбю відпрацювала чисто і захопили лідерство.

Швидка стрільба на першій "стійці" дозволила Вірер та Олсбю втримати лідерство. Німкеня Деніз Германн попри штрафне коло зберегла третю сходинку.

Справжня інтрига розгорнулася після останньої "стійки", де Вірер і Германн допустили по промаху, а Олсбю – два. Італійка Вірер перевагу у понад 20 секунд не розгубила та стала чемпіонкою світу.

Срібну нагороду здобула німкеня Деніз Германн, яка продемонструвала чудову швидкість. Марте Олсбю Ройселанд здобула для Норвегії бронзу.

Варте уваги: Чемпіонат світу з біатлону-2020: результати всіх гонок

Як виступили українки

Як було сказано вище, Підгрушна мала прекрасну стартову позицію, але зіпсувала собі гонку стрільбою (4 штрафні кола). Лідерка збірної України фінішувала тільки 13-ю.

Юлія Джима перед останньою стрільбою трималася у топ-10. Але три штрафні кола не дозволили їй претендувати на високу сходинку – 18-е місце.

Довгий час на бронзу гонки претендувала Віта Семеренко, яка перші дві стрільби відпрацювала на нуль. Однак 4 штрафні кола після стрільби стоячи відсунули Віту на 39 місце.

Валентина Семеренко з 4 промахами посіла тільки 43-у сходинку.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Чемпіонат світу з біатлону Новини біатлону
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