24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Чемпіонат світу з біатлону-2020: чи побореться збірна України за нагороди

35 Читать новость на русском
Віта Семеренко / GETTY IMAGES

Біатлонний сезон майже досягнув екватора: відбулися чотири етапи Кубка світу, а до чемпіонату світу залишився всього місяць. На біатлоністів чекають ще два етапи, після яких і відбудеться світова першість в Антхольці. Спорт24 підбиває підсумки старту сезону.

Наразі українські біатлоністи вибороли тільки одну медаль – срібну. Її в індивідуальній гонці на першому етапі в Естерсунді виграла Юлія Джима. Результат Юлії позитивний, але може ввести в оману.

Зокрема, запорукою успіху українки стала якісна стрільба – 20 точних влучань. Натомість Юлія продемонструвала жахливу швидкість.

Українка програла Жюстін Бреза, яка отримала 2 хвилини штрафу, 11 секунд. Джима виграла тільки 6 секунд у Жюлії Сімон, яка теж отримала 2 штрафні хвилини.

Таким чином, Джима програла ходом обом француженкам на 15-кілометровій дистанції аж 2 хвилини. Втім, стрільба Джими не може не тішити!

Новини за темою: Кубок світу з біатлону: Фуркад вирвався на перше місце, Підручний залишився у топ-20

Українські біатлоністи двічі зупинялися за крок від подіуму.

Інші топ-результати

  • Жіноча естафета (Хохфільцен) – 4 місце;
  • Одиночна змішана естафета (Естерсунд) – 4 місце;
  • Жіноча естафета (Обергоф) – 6 місце;
  • Чоловіча естафета (Естерсунд) – 6 місце;
  • Олена Підгрушна (Ансі) – 9 місце в спринті;
  • Валентина Семеренко (Хохфільцен) – 9 місце в спринті;
  • Віта Семеренко (Естерсунд) – 10-е місце в спринті;
  • Дмитро Підручний (Хохфільцен) – 9 місце в спринті.

Тренерські штаби чоловічої та жіночої збірної України все ще вирішують, хто виступить на чемпіонаті світу. Ймовірно, що склад буде визначено за результатами гонок на двох наступних етапах Кубка світу.

Питання у тому, чи виступлять на чемпіонаті світу Анастасія Меркушина, Дар’я Блашко, Сергій Семенов, Антон Дудченко та Руслан Ткаленко.

Також цікавить, хто представить Україну в естафеті, де наша команда традиційно виступає добре. Якщо в жіночій команді склад більш-менш очевидний, то в чоловічій – не все так просто.

Поки відбулися три класичні естафети й найкраще чоловіча команда виступила у шведському Естерсунді – 6 місце.

У цій гонці Україна виступила у такому складі: Артем Тищенко, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Дмитро Підручний.

Такий же склад і той же порядок виступив у Хохфільцені, але посів 11-у позицію.

В Обергофі виступила експериментальна четвірка: Артем Тищенко, Артем Прима, Антон Дудченко та Сергій Семенов. Українці посіли 10-у сходинку.

Очевидно, що місце в збірній на естафету забронювали Підручний та Прима. За інші два місця поборються Семенов, Ткаленко, Тищенко та Дудченко. Поки більш переконливо виступили Тищенко та Дудченко.

Дивіться також: Кубок світу з біатлону-2020: онлайн-трансляція

Жіноча команда тричі виступила у різних складах. В Естерсунді українки посіли 9-у сходинку у складі Меркушина, Джима, Віта Семеренко, Блашко.

Потужно Україна провела естафету в Хохфільцені. Сестри Семеренко, Джима та Підгрушна вибороли 4-у сходинку.

В Обергофі Меркушина, Джима, Валя Семеренко і Підгрушна стали четвертими.

Поки найбільш збалансовано виглядає четвірка, яка виступила у Хохфільцені. Ймовірно, на неї і буде зроблено ставку в Антхольці.

До команди поки не потрапляє Меркушина, через яку українки не поборолися за подіум в жіночій естафеті в Обергофі. У Німеччині Анастасія невпевнено стріляла й принесла Україні єдине штрафне коло.

Також Меркушина провалила змішану естафету в Естерсунді, де разом з Артемом Тищенком реально претендувала на перемогу. Три штрафні кола Меркушиної не дозволили Україні потрапити на подіум.

Після етапу в Естерсунді Анастасія взяла участь у Кубку IBU. Через погані результати в Обергофі тренерський штаб відправив Меркушину на Кубок IBU вдруге.

Поки не вражає 23-річна біатлоністка Дар'я Блашко. Вона демонструє якісну стрільбу, але помітно поступається іншим біатлоністкам у швидкості. Зокрема, Дар’я гірша за Джиму, сестер Семеренко, Підгрушну й біжить на рівні з Меркушиною.

Ймовірно, що саме Меркушина та Блашко поведуть боротьбу за місце у складі збірної України.

Сергій Семенов, який повернувся до збірної після 9-місячної перерви, в Обергофі не вразив ні стрільбою, ні швидкістю. Втім, дві гонки це надто мало, щоб оцінити рівень біатлоніста.

На чемпіонат світу кожна збірна може взяти будь-яку кількість біатлоністів. Однак ліміт буде встановлено на кількість представників на кожну гонку окремо.

Таким чином, Блашко, Семенов та Меркушина поїдуть на чемпіонат світу. Питання в тому, чи отримають вони шанс виступити.

Торік українці здобули на чемпіонаті світу дві нагороди й посіли 5-у сходинку в командному заліку.

Перше золото в історії чоловічої збірної виграв Дмитро Підручний. Українець був найкращим у гонці переслідування.

Бронзову нагороду виборола жіноча команда в класичній естафеті. Тоді українки виступили у складі: Анастасія Меркушина, сестри Семеренко та Юлія Джима.

Це важливо: Стартує новий сезон з біатлону: все, що треба знати

  • 13 лютого – змішана естафета
  • 14 лютого – спринт (жінки)
  • 15 лютого – спринт (чоловіки)
  • 16 лютого – гонка переслідування (жінки)
  • 16 лютого – гонка переслідування (чоловіки)
  • 18 лютого – індивідуальна гонка (жінки)
  • 19 лютого – індивідуальна гонка (чоловіки)
  • 20 лютого – сінгл-мікст
  • 22 лютого – естафета (жінки)
  • 22 лютого – естафета (чоловіки)
  • 23 лютого – мас-старт (жінки)
  • 23 лютого – мас-старт (чоловіки)
Найвідоміші українські щедрівки для дівчат: слова та відео
сьогодні
22927
Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Новини Спорту Новини біатлону
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 16:15 Фанати "Райо Вальєкано" влаштували ходу з образами на адресу Зозулі – ганебне відео
Вісент Луїс 322
10 січня 17:31 Зимові трансфери 2020: онлайн
Юрій Семенюк 2947
11 січня 16:35 Українські спортсмени між патріотизмом і грошима
Станіслав Безушко 4118
сьогодні 13:58 Як нагороджували українку Харлан після перемоги над росіянкою у фіналі Кубка світу – відео
518
сьогодні 11:01 ПСЖ та "Монако" влаштували гольову перестрілку, забивши шість голів: відео
Ігор Саджениця 907
Новини
Більше новин
Залиште відгук