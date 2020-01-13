Чемпіонат світу з біатлону-2020: чи побореться збірна України за нагороди

Біатлонний сезон майже досягнув екватора: відбулися чотири етапи Кубка світу, а до чемпіонату світу залишився всього місяць. На біатлоністів чекають ще два етапи, після яких і відбудеться світова першість в Антхольці. Спорт24 підбиває підсумки старту сезону.

Найкращий виступ сезону

Наразі українські біатлоністи вибороли тільки одну медаль – срібну. Її в індивідуальній гонці на першому етапі в Естерсунді виграла Юлія Джима. Результат Юлії позитивний, але може ввести в оману.

Зокрема, запорукою успіху українки стала якісна стрільба – 20 точних влучань. Натомість Юлія продемонструвала жахливу швидкість.

Українка програла Жюстін Бреза, яка отримала 2 хвилини штрафу, 11 секунд. Джима виграла тільки 6 секунд у Жюлії Сімон, яка теж отримала 2 штрафні хвилини.

Таким чином, Джима програла ходом обом француженкам на 15-кілометровій дистанції аж 2 хвилини. Втім, стрільба Джими не може не тішити!

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Українські біатлоністи двічі зупинялися за крок від подіуму.

Інші топ-результати

Жіноча естафета (Хохфільцен) – 4 місце;

Одиночна змішана естафета (Естерсунд) – 4 місце;

Жіноча естафета (Обергоф) – 6 місце;

Чоловіча естафета (Естерсунд) – 6 місце;

Олена Підгрушна (Ансі) – 9 місце в спринті;

Валентина Семеренко (Хохфільцен) – 9 місце в спринті;

Віта Семеренко (Естерсунд) – 10-е місце в спринті;

Дмитро Підручний (Хохфільцен) – 9 місце в спринті.

Хто поїде на чемпіонат світу

Тренерські штаби чоловічої та жіночої збірної України все ще вирішують, хто виступить на чемпіонаті світу. Ймовірно, що склад буде визначено за результатами гонок на двох наступних етапах Кубка світу.

Питання у тому, чи виступлять на чемпіонаті світу Анастасія Меркушина, Дар’я Блашко, Сергій Семенов, Антон Дудченко та Руслан Ткаленко.

Також цікавить, хто представить Україну в естафеті, де наша команда традиційно виступає добре. Якщо в жіночій команді склад більш-менш очевидний, то в чоловічій – не все так просто.

Поки відбулися три класичні естафети й найкраще чоловіча команда виступила у шведському Естерсунді – 6 місце.

У цій гонці Україна виступила у такому складі: Артем Тищенко, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Дмитро Підручний.

Такий же склад і той же порядок виступив у Хохфільцені, але посів 11-у позицію.

В Обергофі виступила експериментальна четвірка: Артем Тищенко, Артем Прима, Антон Дудченко та Сергій Семенов. Українці посіли 10-у сходинку.

Очевидно, що місце в збірній на естафету забронювали Підручний та Прима. За інші два місця поборються Семенов, Ткаленко, Тищенко та Дудченко. Поки більш переконливо виступили Тищенко та Дудченко.

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Жіноча команда тричі виступила у різних складах. В Естерсунді українки посіли 9-у сходинку у складі Меркушина, Джима, Віта Семеренко, Блашко.

Потужно Україна провела естафету в Хохфільцені. Сестри Семеренко, Джима та Підгрушна вибороли 4-у сходинку.

В Обергофі Меркушина, Джима, Валя Семеренко і Підгрушна стали четвертими.

Поки найбільш збалансовано виглядає четвірка, яка виступила у Хохфільцені. Ймовірно, на неї і буде зроблено ставку в Антхольці.

Що буде з Меркушиною, Блашко та Семеновим?

До команди поки не потрапляє Меркушина, через яку українки не поборолися за подіум в жіночій естафеті в Обергофі. У Німеччині Анастасія невпевнено стріляла й принесла Україні єдине штрафне коло.

Також Меркушина провалила змішану естафету в Естерсунді, де разом з Артемом Тищенком реально претендувала на перемогу. Три штрафні кола Меркушиної не дозволили Україні потрапити на подіум.

Після етапу в Естерсунді Анастасія взяла участь у Кубку IBU. Через погані результати в Обергофі тренерський штаб відправив Меркушину на Кубок IBU вдруге.

Поки не вражає 23-річна біатлоністка Дар'я Блашко. Вона демонструє якісну стрільбу, але помітно поступається іншим біатлоністкам у швидкості. Зокрема, Дар’я гірша за Джиму, сестер Семеренко, Підгрушну й біжить на рівні з Меркушиною.

Ймовірно, що саме Меркушина та Блашко поведуть боротьбу за місце у складі збірної України.

Сергій Семенов, який повернувся до збірної після 9-місячної перерви, в Обергофі не вразив ні стрільбою, ні швидкістю. Втім, дві гонки це надто мало, щоб оцінити рівень біатлоніста.

На чемпіонат світу кожна збірна може взяти будь-яку кількість біатлоністів. Однак ліміт буде встановлено на кількість представників на кожну гонку окремо.

Таким чином, Блашко, Семенов та Меркушина поїдуть на чемпіонат світу. Питання в тому, чи отримають вони шанс виступити.

Як Україна виступила на чемпіонаті світу 2019

Торік українці здобули на чемпіонаті світу дві нагороди й посіли 5-у сходинку в командному заліку.

Перше золото в історії чоловічої збірної виграв Дмитро Підручний. Українець був найкращим у гонці переслідування.

Бронзову нагороду виборола жіноча команда в класичній естафеті. Тоді українки виступили у складі: Анастасія Меркушина, сестри Семеренко та Юлія Джима.

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