Чемпіонат світу з біатлону: чоловічу естафету яскраво виграла Франція, Україна лише 12-та

22 лютого в італійському Антхольц-Антерсельві відбулася чоловіча класична естафета в рамках чемпіонату світу з біатлону.

Результат чоловічої естафети

1. Франція 1:12,35.9

2. Норвегія +21.5

3. Німеччина + 36.2

...

4. Україна +3:52.5

Читайте також: Чемпіонат світу з біатлону: Підгрушна виборола для України бронзу в естафеті, перемогла Норвегія

Важку перемогу у цій гонці здобули представники Франції завдяки впевненій стрільбі своїх лідерів та швидкому ходу Фійона Майє на четвертому етапі. Срібло чоловічої естафети виборола збірна Норвегії завдяки потужним заключним етапам від братів Бьо.

Німеччина, яка всю дистанцію провела у боротьбі з французами, провалилася на стрільбі Бенедикта Доля і здобула бронзу. Україна лише 12-та у цій гонці.

Як пройшла гонка для України

Першим етапом в України біг досвідчений Артем Прима. На стрільбі лежачи Прима відпрацював з шести патронів і пішов на друге коло з шостої позиції. Згодом на стійці Артем показав феноменальну стрільбу і без промахів передав естафету Сергію Семенову четвертим.

Семенов використавши на "лежці" два додаткових патрона почав втрачати контакт із лідерами, а після кола штрафу на стрільбі стоячи зовсім опустив Україну на 13 позицію.

Третім етапом за Україну біг Руслан Ткаленко. Він дещо краще за Семенова провів стрільбу лежачи (6 патронів), але аналогічно заробив коло штрафу і втратив бодай надію здобути медаль.

На заключний етап чемпіон світу Дмитро Підручний вийшов 13-м, програючи лідерам понад 3 хвилини. Дмитро зміг з двома додатковими патронами підняти Україну лише на 12 позицію.