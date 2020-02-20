Чемпіонат світу з біатлону: Норвегія виграла одиночну змішану естафету, Україна знову без медалі
У рамках чемпіонату світу з біатлону в Антхольці відбулася одиночна змішана естафета. Перемогу здобула збірна Норвегії.
Результати гонки
1. Норвегія
2. Німеччина
3. Франція
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10. Україна
Це важливо: Чемпіонат світу з біатлону 2020: медальний залік
Боротьба за перемогу
Традиційно на першому етапі біатлоністки трималися у тісній групі і тільки після другої стрільби розбилися на невеликі групи. Зокрема, найкраще відпрацювали Норвегія, Швейцарія, Швеція та Франції, які і захопили лідерство.
Українка Анастасія Меркушина, використавши запасний патрон, віддала естафету 12-ю з відставанням у понад 20 секунд.
За підсумками другого етапу, на якому бігли чоловіки, лідерство захопила Швейцарія, Німеччина та Норвегія. Дмитро Підручний, швидко відпрацювавши на стрільбі, підняв Україну на 6-у сходинку.
Після третього етапу лідерство утримувала Німеччина, за яку вдало виступила Франціска Пройс. У трійці лідерів була Швейцарія та Норвегія.
Українка Меркушина за 18 секунд відстрілялася на "стійці" і передала естафету 7-ю з відставанням у понад 30 секунд.
На останньому етапі боротьба за нагороди розгорнулася між німцем Еріком Лессером, норвежцем Йоганнесом Бьо та шведом Себастьяном Самуельссоном.
Збірна України вибула з боротьби за нагороди через те, що Підручний на "лежці" використав аж три запасні патрони.
До теми: Чемпіонат світу з біатлону-2020: результати всіх гонок
Завдяки ідеальній стрільбі на останньому вогневому рубежі Бьо виграв для Норвегії золото. Лессер використав запасний патрон і фінішував другим – срібна нагорода.
Бронзову нагороду для Франції виборов Емільєн Жаклен.
Україна фінішувала тільки 10-ю. Дмитро Підручний пробіг штрафне коло.