Чемпіонат світу з біатлону: Норвегія виграла одиночну змішану естафету, Україна знову без медалі

У рамках чемпіонату світу з біатлону в Антхольці відбулася одиночна змішана естафета. Перемогу здобула збірна Норвегії.

Результати гонки

​1. Норвегія

2. Німеччина

3. Франція

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10. Україна

Це важливо: Чемпіонат світу з біатлону 2020: медальний залік

Боротьба за перемогу

Традиційно на першому етапі біатлоністки трималися у тісній групі і тільки після другої стрільби розбилися на невеликі групи. Зокрема, найкраще відпрацювали Норвегія, Швейцарія, Швеція та Франції, які і захопили лідерство.

Українка Анастасія Меркушина, використавши запасний патрон, віддала естафету 12-ю з відставанням у понад 20 секунд.

За підсумками другого етапу, на якому бігли чоловіки, лідерство захопила Швейцарія, Німеччина та Норвегія. Дмитро Підручний, швидко відпрацювавши на стрільбі, підняв Україну на 6-у сходинку.

Після третього етапу лідерство утримувала Німеччина, за яку вдало виступила Франціска Пройс. У трійці лідерів була Швейцарія та Норвегія.

Українка Меркушина за 18 секунд відстрілялася на "стійці" і передала естафету 7-ю з відставанням у понад 30 секунд.

На останньому етапі боротьба за нагороди розгорнулася між німцем Еріком Лессером, норвежцем Йоганнесом Бьо та шведом Себастьяном Самуельссоном.

Збірна України вибула з боротьби за нагороди через те, що Підручний на "лежці" використав аж три запасні патрони.

До теми: Чемпіонат світу з біатлону-2020: результати всіх гонок

Завдяки ідеальній стрільбі на останньому вогневому рубежі Бьо виграв для Норвегії золото. Лессер використав запасний патрон і фінішував другим – срібна нагорода.

Бронзову нагороду для Франції виборов Емільєн Жаклен.

Україна фінішувала тільки 10-ю. Дмитро Підручний пробіг штрафне коло.