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Чемпіонат світу з біатлону: Підгрушна виборола для України бронзу в естафеті, перемогла Норвегія

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Результати жіночої естафети на чемпіонаті світу з біатлону / Getty Images

У суботу, 22 лютого, в італійському Антхольц-Антерсельві відбулася жіноча класична естафета. Україна виборола бронзу у цій гонці.

Результати жіночої естафети

1. Норвегія 1:07:05.7
2. Німеччина +10,7
3. Україна +18,4

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Традиційно на першому етапі біатлоністки трималися у тісній групі і тільки після другої стрільби розбилися на невеликі групи. Впритул до третього етапу лідерство у гонці тримали господарки світової першості італійки, але Федеріка Санфіліппо заробила 2 штрафні кола і пропустила на лідируючу позицію Польщу.

На останньому етапі полячка Магдалена Гвіздон не витримала натиску потужних Швеції, Норвегії та України і втратила медаль. Перемогу в гонці виборола збірна Норвегії завдяки чудовій стрільбі Марти Олсбю Ройзеланд на останьому етапі.

Після останньої стрільби Олена Підгрушна підняла Україна на друге місце, але ходом не змогла втримати перевагу і фінішувала третьою, пропустивши вперед Німеччину. Це перша медаль для України на цій світовій першості!

Як пройшла гонка для України

По ходу гонки претенденти на медалі постійно змінювалися, а Україна трималася у числі лідерів.

На першому етапі за Україну бігла Анастасія Меркушина. Вона закрила два вогневих рубежі з шести патронів кожний, і передала естафету Юлії Джимі сьомою (37 секунд відставання від лідера). 

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У свою чергу, Джима з семи патронів закрила "лежку", але на "стійці" була точною і змогла підняти Україну на 6 позицію (+1:14,0).

Третім етапом Віта Семеренко "лежку" закрила з шести патронів і набрала чудовий хід. На другій стрільбі Віта лише з двох додаткових патронів закрила останню мішень і пішла на передачу естафети п'ятою, все ще зберігаючи шанси на медаль.

Заключним етапом Олена Підгрушна у тісній групі прийняла естафету восьмою (54 секунди від лідерів). На першій стрільбі Олена відстрілялася чисто і скоротила відставання від лідерів всього до 15 секунд! "Стійку" Олена провела чисто і змогла вибороти для України бронзу.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Олена Підгрушна Юлія Джима Віта Семеренко Анастасія Меркушина Новини Спорту Чемпіонат світу з біатлону Спорт Новини біатлону
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