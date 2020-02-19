Чемпіонат світу з біатлону: Підручний єдиний, хто представить Україну в останній гонці
За підсумками індивідуальної гонки визначилися 30 учасників останньої гонки чемпіонату світу з біатлону – мас-старту. Чоловічий мас-старт відбудеться у неділю, 23 лютого.
Як відомо, мас-старт формується за трьома квотами: призери чемпіонату світу, топ-15 загального заліку кубка світу і найкращі за результатами в особистих гонках на чемпіонаті світу, хто не потрапив в перші дві квоти.
До теми: Чемпіонат світу з біатлону-2020: результати всіх гонок
Дмитро Підручний потрапив по третій квоті й буде єдиним представником України в гонці.
Артем Прима перший у списку запасних. За потрапляння у мас-старт Артем програв усього 2 бали Домініку Віндішу з Італії.
Прима виступить у мас-старті, якщо хтось з 30 біатлоністів відмовиться від участі.
Мас-старт – улюблена дисципліна Підручного. Однак у рамках Кубка світу чи світової першості Дмитро ніколи не здобував нагород у цій дисципліні.
Найкращим його результатом є 4 сходинка мас-старту в Рупольдингу (2016). У Новє-Мєсто у 2016 році Дмитро фінішував 5-м. Торік на чемпіонаті світу Підручний фінішував 10-м у мас-старті.
У жіночій гонці збірна України також матиме тільки одну представницю – Олену Підгрушну.
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18:17 19 лютЧемпіонат світу з біатлону 2020: медальний залік
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