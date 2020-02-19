Чемпіонат світу з біатлону: Підручний єдиний, хто представить Україну в останній гонці

За підсумками індивідуальної гонки визначилися 30 учасників останньої гонки чемпіонату світу з біатлону – мас-старту. Чоловічий мас-старт відбудеться у неділю, 23 лютого.

Як відомо, мас-старт формується за трьома квотами: призери чемпіонату світу, топ-15 загального заліку кубка світу і найкращі за результатами в особистих гонках на чемпіонаті світу, хто не потрапив в перші дві квоти.

До теми: Чемпіонат світу з біатлону-2020: результати всіх гонок

Дмитро Підручний потрапив по третій квоті й буде єдиним представником України в гонці.

Артем Прима перший у списку запасних. За потрапляння у мас-старт Артем програв усього 2 бали Домініку Віндішу з Італії.

Прима виступить у мас-старті, якщо хтось з 30 біатлоністів відмовиться від участі.

Мас-старт – улюблена дисципліна Підручного. Однак у рамках Кубка світу чи світової першості Дмитро ніколи не здобував нагород у цій дисципліні.

Найкращим його результатом є 4 сходинка мас-старту в Рупольдингу (2016). У Новє-Мєсто у 2016 році Дмитро фінішував 5-м. Торік на чемпіонаті світу Підручний фінішував 10-м у мас-старті.

У жіночій гонці збірна України також матиме тільки одну представницю – Олену Підгрушну.