Чемпіонат світу з біатлону: склад жіночої збірної на вирішальну естафету

Тренерський штаб збірної України з біатлону визначився зі спортсменками, які візьмуть участь у жіночій естафетній гонці на Чемпіонаті світу. Вона запланована на суботу, 22 лютого.

Рішення про склад на жіночу естафету було прийнято після ранкового тренування біатлоністок. Перший етап пробіжить Анастасія Меркушина, другий – Юля Джима, третій – Віта Семеренко, а четвертий – Олена Підгрушна.

До слова: Українка Меркушина поскаржилася на нечесну гру суперниць на Чемпіонаті світу з біатлону

"Ми подивилися на стан Валі та Віти, вони виконали певну роботу, і ми оцінили їх можливості – по самопочуттю, по працездатності. Сама Валя сказала, що поки вона не в тому стані, щоб виступати на такому рівні. Настя ж навпаки запевнила, що буде працювати на максимумі", – розповів старший тренер жіночої збірної України Валерій Лісників в коментарі biathlon.com.ua.

Жіноча естафета відбудеться 22 лютого. Початок – о 12:45.

Збірна України не надто вдало виступає на Чемпіонаті світу в італійському Антхольці. Поки найкраще досягнення українських біатлоністів – четверте місце Олени Підгрушної в спринті, а також п'ята позиція в змішаній естафеті.