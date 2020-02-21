Чемпіонат світу з біатлону: склад жіночої збірної на вирішальну естафету
Тренерський штаб збірної України з біатлону визначився зі спортсменками, які візьмуть участь у жіночій естафетній гонці на Чемпіонаті світу. Вона запланована на суботу, 22 лютого.
Рішення про склад на жіночу естафету було прийнято після ранкового тренування біатлоністок. Перший етап пробіжить Анастасія Меркушина, другий – Юля Джима, третій – Віта Семеренко, а четвертий – Олена Підгрушна.
До слова: Українка Меркушина поскаржилася на нечесну гру суперниць на Чемпіонаті світу з біатлону
"Ми подивилися на стан Валі та Віти, вони виконали певну роботу, і ми оцінили їх можливості – по самопочуттю, по працездатності. Сама Валя сказала, що поки вона не в тому стані, щоб виступати на такому рівні. Настя ж навпаки запевнила, що буде працювати на максимумі", – розповів старший тренер жіночої збірної України Валерій Лісників в коментарі biathlon.com.ua.
Жіноча естафета відбудеться 22 лютого. Початок – о 12:45.
Збірна України не надто вдало виступає на Чемпіонаті світу в італійському Антхольці. Поки найкраще досягнення українських біатлоністів – четверте місце Олени Підгрушної в спринті, а також п'ята позиція в змішаній естафеті.
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