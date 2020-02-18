Чемпіонат світу з біатлону: збірна України без лідера вийде на індивідуальну гонку
У середу, 19-го лютого, відбудеться сьома гонка у рамках чемпіонату світу в Антхольці (Італія). Вболівальників чекає чоловіча індивідуальна гонка.
Тренерський штаб збірної України назвав склад на "індивідуалку".
Варте уваги: Чемпіонат світу з біатлону-2020: результати всіх гонок
Склад збірної України
8. Сергій Семенов
17. Артем Прима
65. Руслан Ткаленко
90. Антон Дудченко
Як і очікувалося, індивідуальну гонку пропустить капітан збірної України Дмитро Підручний. Чемпіон світу 2019 року зазнав травми й готуватиметься до наступних гонок.
До теми: Чемпіонат світу з біатлону 2020: медальний залік
Окрім боротьби за медалі, у чоловічій індивідуальній гонці визначиться перший володар малого Кришталевого глобуса.
Головними претендентами на індивідуальну нагороду є француз Мартен Фуркад та норвежець Йоганнес Бьо.
У жінок перший малий Кришталевий глобус сезону 2019/2020 виграла шведка Ханна Еберґ. До останнього на нагороду претендувала й українка Юлія Джима.