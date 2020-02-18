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Чемпіонат світу з біатлону: збірна України без лідера вийде на індивідуальну гонку

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Артем Прима / biathlon.com.ua

У середу, 19-го лютого, відбудеться сьома гонка у рамках чемпіонату світу в Антхольці (Італія). Вболівальників чекає чоловіча індивідуальна гонка.

Тренерський штаб збірної України назвав склад на "індивідуалку".

Варте уваги: Чемпіонат світу з біатлону-2020: результати всіх гонок

Склад збірної України

8. Сергій Семенов

17. Артем Прима

65. Руслан Ткаленко

90. Антон Дудченко

Як і очікувалося, індивідуальну гонку пропустить капітан збірної України Дмитро Підручний. Чемпіон світу 2019 року зазнав травми й готуватиметься до наступних гонок.

До теми: Чемпіонат світу з біатлону 2020: медальний залік

Окрім боротьби за медалі, у чоловічій індивідуальній гонці визначиться перший володар малого Кришталевого глобуса.

Головними претендентами на індивідуальну нагороду є француз Мартен Фуркад та норвежець Йоганнес Бьо.

У жінок перший малий Кришталевий глобус сезону 2019/2020 виграла шведка Ханна Еберґ. До останнього на нагороду претендувала й українка Юлія Джима.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Чемпіонат світу з біатлону Артем Прима Спорт Новини біатлону
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