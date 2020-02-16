Чемпіонат світу з біатлону: збірна України втратила лідера
Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний пропустить індивідуальну гонку на чемпіонаті світу в Антхольці. Гонка відбудеться у середу, 19-го лютого.
Про це після гонки переслідування повідомив головний тренер збірної Юрай Санітра в ефірі телеканалу "UA: Перший".
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Сам Підручний повідомив, що під час гонки у нього виникли проблеми зі спиною. Дмитро з 5 промахами фінішував тільки 30-м.
Наразі тренерський штаб не визначився з біатлоністами, які виступлять в індивідуальній гонці. 17-го лютого на біатлоністів чекає відпочинок.
Чемпіонат світу поновиться у вівторок, 18-го лютого. На старт індивідуальної гонки вийдуть жінки.
У цій гонці за Малий кришталевий глобус побореться представниця України Юлія Джима.
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