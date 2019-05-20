Чемпіонат світу з хокею – топ-3 голи ігрового дня: відео
На чемпіонаті світу з хокею у Словаччині завершився 10-й ігровий день. Перемоги здобули фаворити першості США, Росія, Фінляндія та Чехія.
Усього було закинуто 15 шайб. Найбільше у матчі Австрія – Чехія, де перемогу здобули чехи 8:0.
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Результативні кидки двох гравців збірної Чехії потрапили до топ-3 ігрового дня. Зокрема, шайба Домініка Кубаліка та Рада Факса.
Найкращий гол в активі фінського хокеїста Домініка Сімона.
На чемпіонаті світу з хокею стали відомі всі учасники плей-офф раунду. Також відома сітка плей-офф.
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