Чемпіонат світу з хокею – топ-3 голи ігрового дня: відео

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ЧС-2019 з хокею
ЧС-2019 з хокею / twitter.com/Hockey_FRA

На чемпіонаті світу з хокею у Словаччині завершився 10-й ігровий день. Перемоги здобули фаворити першості США, Росія, Фінляндія та Чехія.

Усього було закинуто 15 шайб. Найбільше у матчі Австрія – Чехія, де перемогу здобули чехи 8:0.

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Результативні кидки двох гравців збірної Чехії потрапили до топ-3 ігрового дня. Зокрема, шайба Домініка Кубаліка та Рада Факса.

Найкращий гол в активі фінського хокеїста Домініка Сімона.

На чемпіонаті світу з хокею стали відомі всі учасники плей-офф раунду. Також відома сітка плей-офф.

 

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Теги: Спорт Новини Спорту Хокей Чемпіонат світу з хокею 2019
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