Чемпіонат Європи з біатлону: Семенов у топ-20 персьюту, сенсаційна перемога Бочарнікова
На чемпіонаті Європи з біатлону 1 березня відбулася чоловіча гонка переслідування. Сенсаційно перемогу в Раубічах (Білорусь) здобув Сергій Бочарніков. Українець Сергій Семенов фінішував 18-м.
Результати гонки
1. Сергій Бочарніков (Білорусь)
2. Cтурл Холм Легрейд (Норвегія)
3. Сіверт Гутторм Баккен (Норвегія)
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18. Сергій Семенов (Україна)
До теми: Чемпіонат Європи з біатлону: медальний залік
Хід гонки
У гонці переслідування несподівано за підсумками двох вогневих рубежів лідерство захопив білорус Сергій Бочарніков. Цьому посприяла відмінна стрільба Бочарнікова.
Матвій Єлісєєв та Андрейс Расторгуєвс, які завдяки перемозі у спринті стартували першими, розгубили перевагу через три штрафні кола.
Переслідувачі Бочарнікова змінювалися після кожної стрільби. Після третього вогневого рубежу Сергій вигравав у норвежця Cтурла Холма Легрейда майже хвилину.
На останній стрільбі Бочарніков "подарував" інтригу в гонці, допустивши два промахи. Однак Лагрейд допустив один промах та пішов на штрафне коло.
Таким чином, Бочарніков впевнено здобув перемогу та виграв золоту медаль. Норвежець Лагрейд задовольнився сріблом, а його земляк Сіверт Гутторм Баккен – бронзою.
Єдиним представником України в гонці був Сергій Семенов, який стартував 22-м з відставанням від лідера у понад хвилину.
Сергій, допустивши аж 5 промахів, не зміг поборотися за потрапляння у топ-10. Втім, Семенов покращив свою позицію і фінішував 18-м.
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