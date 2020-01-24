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Чемпіонський бій українця Постола в Китаї перенесли через спалах коронавірусу

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Віктор Постол / Liga.net

Український боксер Віктор Постол не проведе бій проти Хосе Карлоса Раміреса в Китаї. Причиною стало поширення коронавірусу у цій країні.

Більше про вірус: Що таке коронавірус та чи загрожує він людству

Інформацію про те, що бій, який був запланований на 1 лютого на китайському острові Хайнань, буде перенесено, озвучили промоутери з Top Rank. У повідомленні компанії вказано. що дата та місце бою Постол – Рамірес буде визначена згодом.

"Найважливіше – безпека та здоров'я наших бійців і всіх, хто працює над поєдинком. Сподіваємося, незабаром ситуацію вдасться взяти під контроль. З нетерпінням чекаємо, що незабаром знову зможемо проводити бої в Mission Hills Haikou", – заявив з цього приводу президент Top Rank Боб Арум.

Що відомо про коронавірус?Цей вірус зафіксували в Китаї наприкінці 2019 року. Згодом вірус поширився до Японії, Південної Кореї, на Філіппіни, США, Британії, у Росії зафіксували дві підозри на хворобу. В Китаї від цього вірусу вже померло 25 людей. Понад вісім сотень були заражені.

Всесвітня організація охорони здоров'я позначила новий вірус з Китаю 2019-nCoV. Новий коронавірус став сьомим вірусом такого типу, якими може заразитися людина.

Зазначимо, що в Україні 23 січня був проведений пресбрифінг МОЗ України та ЦГЗ щодо ситуації розповсюдження смертельної пневмонії. Наразі вакцин та тестів на визначення нового виду коронавірусу немає, однак існує алгоритм лабораторної діагностики.

Поєдинок Постола і Раміреса, в якому українець може завоювати титули за версіями WBC і WBO в напівсередній вазі, спочатку був запланований на 1 лютого (ніч на 2 лютого).

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Бокс Новини Спорту Віктор Постол Пневмонія в Китаї 2020 Здоров'я
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